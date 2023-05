Katia Ricciarelli ha figli? Età e vita privata

Katia Ricciarelli è una delle soprano italiane più famose ed importanti, da sempre al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale molto turbolenta. Oggi torna al centro della scena con un nuovo scoop e un nuovo amore. Racconterà tutto a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, ma se siete troppo curiosi continuate a leggere! Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lei.

La vita privata di Katia Ricciarelli e l’amore con Pippo Baudo

La vita sentimentale dell’artista è sempre stata molto travagliata e per questo ha fatto molto parlare di sé: è stata per 13 anni con José Carreras, un tenore di fama mondiale. Tra i due la relazione è stata tanto lunga quanto tormentata, tra litigi e tira e molla. Un giorno si sono separati davvero e lei ha incontrato Pippo Baudo, con cui ha avuto una storia d’amore lunga 18 anni. Si sono sposati e tutto sembrava andar bene, ma anche qua le turbolenze sono arrivate subito. Pare che sia Katia ad avere alcuni problemi relazionali dovuti ad alcuni traumi infantili non risolti. A 26 anni si è invaghita di Paolo Grassi, un ricco impresario molto più grande di lei che le ricordava suo padre.

La cantante ha avuto figli? La storia dell’aborto

Katia Ricciarelli non ha mai avuto figli. Ha raccontato di non averne mai voluto e di non averne mai sentito il desiderio. Soltanto di recente ha raccontato di essere rimasta incinta da giovanissima e di aver abortito. Il padre era Pippo Baudo, ma i due stavano insieme da pochissimo e non avevano una situazione economica stabile. Per entrambi era troppi presto, non si sentivano pronti ed erano ancora fidanzati di nascosto.

Il problema con il gioco d’azzardo

Non è questo l’unico segreto che ha confessato di recente negli studi televisivi. Insieme alla storia del suo aborto, ha raccontato anche di avere un problema con il gioco d’azzardo. Questione che l’ha portata a litigare spesso con tutti i suoi fidanzati. Ha dichiarato a “Belve”: “Il mio posto preferito è Montecarlo. […] Quanto ho perso? La volta peggiore sempre inferiore comunque ai 5mila euro. Io ho più vinto che perso, però vaglielo a dire alle persone che etichettano le altre come ludopatiche“.

Il nuovo fidanzato di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli ha 76 anni, ma è pronta ad un nuovo amore, ha sempre dichiarato. Ha rivelato alla sua amica Carmen Russo che nella sua vita c’è un ragazzo molto speciale. Si sono conosciuti in puglia, in riva al mare e con un dolce vento tra i capelli, insomma, un’atmosfera magica che li ha fatti innamorare. Pare che il fortunato si chiami Renato e tra i due è stato amore a prima vista. Al centro del gossip c’è l’età di questo nuovo amore: pare che sia molto più giovane di lei. Tuttavia, non è ancora arrivata nessuna conferma in merito. Per il momento, sappiamo con certezza che vive in compagnia del suo dolce cagnolino.