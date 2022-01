Katia Ricciarelli: chi è, età, carriera, nuovo fidanzato, vita privata, figli, gioco d’azzardo, Instagram, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche il soprano Katia Ricciarelli, ma conosciamola meglio!

Katia Ricciarelli: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli, all’anagrafe Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, è nata a Rovigo il 18 gennaio 1946. Il soprano è nata in una famiglia non agiata: la madre, infatti, è stata abbandonata dal marito che si è arruolato come volontario nella campagna di Russia. Katia ha studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e, ha debuttato nel 1969 a Mantova con La bohéme. Si è esibita nei maggiori teatri del mondo e ha affiancato, a partire dagli anni 2000, alla carriera operistica anche quella da attrice. Ha lavorato in molti film tv e fiction e si è dedicata ai musical.

Katia Ricciarelli: vita privata, chi è il marito, figli

Katia Ricciarelli, dopo una lunga relazione di ben 13 anni con il tenore Josè Carreras, nel 1986 ha sposato il presentatore televisivo Pippo Baudo. La coppia si è separata nel 2004 e ha divorziato tre anni dopo.

Katia Ricciarelli: curiosità e gioco d’azzardo

Ha lavorato come operaia in una fabbrica di registratori e poi come commessa in una grande magazzino.

Nel 2006 ha partecipato come concorrente al reality show La Fattoria.

Ha confessato in tv di avere un grande vizio: è una giocatrice d’azzardo.

Ha vinto un Nastro d’argento come miglior attrice in La seconda notte di nozze di Pupi Avati.