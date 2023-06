Kendal Jenner incinta: la modella aspetta il primo figlio da Bad Bunny?

[adrotate group="9"]

Tutti gli appassionati del gossip d’oltreoceano e in particolare del popolarissimo reality “The Kardashians“, non possono assolutamente perdersi il prossimo episodio in cui verrà svelata l’ultima novità sulla vita sentimentale di Kendall Jenner, la modella e influencer che fa parte della famosa famiglia Kardashian-Jenner. Kendall, infatti, è al centro di una serie di rumors che la vorrebbero incinta del suo attuale fidanzato, il rapper portoricano Bad Bunny. Ma è davvero così? In questo articolo vi racconteremo tutto quello che c’è da sapere su questo binomio esplosivo, che sta facendo impazzire i fan e i tabloid.

Kendall Jenner incinta: il trailer che ha scatenato i sospetti

Tutto è iniziato con un teaser della terza stagione di The Kardashians, il reality show che segue le vicende della famiglia Kardashian-Jenner e che va in onda su Hulu. Nel video, pubblicato il 9 giugno 2023, si vede Kendall Jenner seduta nel confessionale, mentre un produttore le chiede: “La grande domanda, come va la gravidanza?“. La risposta della modella non viene mostrata, ma si vede solo il suo sorriso imbarazzato. Il video si conclude con la scritta “To be continued”, lasciando intendere che nel prossimo episodio ci sarà una rivelazione in merito. Il video ha subito fatto il giro del web, scatenando le chiacchiere dei fan e dei media, che si sono chiesti se Kendall fosse davvero in dolce attesa o se si trattasse solo di uno scherzo.

Gravidanza o malinteso?

Molte sono le ipotesi e le teorie sulla presunta gravidanza. In realtà, una delle versioni più attendibili sembra protendere verso il fatto che la domanda del produttore non si riferiva alla modella, ma al suo cavallo, Dragon, che aspettava un puledro tramite una madre surrogata, come ha rivelato la modella stessa a Page Six. Si tratterebbe quindi di una battuta ironica, che però ha creato molta confusione tra i fan o Kendall è realmente in dolce attesa? Ad alimentare i sospetti, tuttavia, è stata un’affermazione dai toni decisamente allusivi di sua madre Kris Jenner che in uno degli ultimi episodi le ha suggerito: “Stavo solo pensando, forse è ora di avere un bambino“. Che questa frase sia stata intesa in senso letterale? Non rimane altro che attendere i prossimi episodi per scoprire questa verità attesissima da uno stuolo trepidante di fan incontenibili!

Kendall Jenner e Bad Bunny: la prima apparizione al Coachella

Il momento più atteso dai fan di Kendall e Bad Bunny è stato sicuramente la loro prima apparizione pubblica al Coachella 2023, l’iconico festival musicale che si svolge ogni anno nell’arco dei due weekend centrali di aprile sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, in California. Bad Bunny è stato l’headliner della prima serata del festival, dove ha incantato il pubblico con le sue canzoni e il suo carisma. Kendall non si è fatta mancare il suo supporto e ha assistito al concerto tra la folla, ballando e cantando le sue hit preferite. I due si sono anche scambiati delle effusioni sul palco, davanti a migliaia di spettatori. Il giorno dopo, Kendall e Bad Bunny sono stati avvistati insieme in un hotel di Palm Springs, dove hanno trascorso la notte.