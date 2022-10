Kikò Nalli, chi è l’ex marito di Tina Cipollari: età, lavoro, figli, Instagram

Chicco Nalli è noto soprattutto in quanto ex marito di Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel tempo, però, anche Nalli, hair stylist, è diventato un personaggio dello show business, con varie partecipazioni ai programmi di Barbara D’Urso e al Grande Fratello vip nell’edizione del 2019. Seppure Nalli non ha mai abbandonato la sua passione inziale: fare il parrucchiere. Una professione che svolge tuttora con grandi soddisfazioni.

Chi è Chicco Nalli

L’hair stylist ha 53 anni ed è originario di Sabaudia dove ha lavorato in vari saloni di bellezza. Ha iniziato a lavorare quando era solo un ragazzino. A soli 11 anni ha iniziato a bazzicare nei saloni di bellezza per imparare la professione. Ed è riuscito bene tanto che ora ha un suo salone a Roma.

Il matrimonio con Tina Cipollari

Nalli ha sposato la Cipollari nel 2005 e dalla loro unione sono nati tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Nonostante qualche anno fa si siano separati restano molto uniti, sia per amore dei figli sia per la profonda stima reciproca. Ma Nalli ha anche preso parte al Grande Fratello vip tre anni fa e in quella circostanza ha incontrato Ambra Lombardo con la quale è nata una storia d’amore. Una relazione durata poco tra i due perché secondo Ambra ci sarebbe ancora un legame troppo forte con l’ex moglie. Una dichiarazione smentita dall’hair stylist che ha spiegato di avere un bel rapporto di stima reciproca con la Cipollari, ma niente di più.

Instagram

Kiko_nalli_ è il profilo Instagram dell’hair stylist che conta 241mila follower. I post sono in gran parte dedicati al suo lavoro, ma anche a momenti di svago e di relax.