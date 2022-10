Kim Rossi Stuart: chi è, età, carriera, film, oggi, chi è la moglie Ilaria Spada, ultimo film, figli e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato al cinema, anche l’attore e regista Kim Rossi Stuart, che ha da poco diretto un film dal titolo ‘Brado’. E che lo vede tra gli interpreti con Pierfrancesco Favino, Michele Placido, Alessandro Borghi e Anna Ferzetti.

Dagli esordi al successo come attore di Kim Rossi Stuart

Kim Rossi Stuart è nato a Roma il 31 ottobre del 1969 ed è un noto attore e regista, scoperto dal pubblico per aver interpretato il ruolo di Anthony Scott ne Il ragazzo dal kimono d’oro e Romualdo nella miniserie Fantaghirò. Ma facciamo un passo indietro. L’attore è nato da Giacomo Rossi Stuart, attore di film di genere nativo di Todi, e da Klara Muller, ex modella e scrittrice. Kim Rossi Stuart, in realtà, ha esordito sul grande schermo a 5 anni, poi a 14 gli è stato affidato il suo primo ruolo da protagonista nella mini serie tv I ragazzi della valle misteriosa. Ma è nel 1987, come già detto, che è arrivato il successo: è stato scelto, infatti, per interpretare Anthony Scott ne Il ragazzo dal kimono d’oro, poi ha interpretato Romualdo nella serie Fantaghirò con Alessandra Martines.

L’esordio alla regia e il debutto al teatro

Non solo attore. Nel 2005 Kim Rossi Stuart ha esordito alla regia con il film Anche libero va bene, poi nel 2006 ha girato Piano, solo. In teatro, invece, ha esordito nel 1987 al Piccolo Teatro di Milano, ma lo abbiamo visto anche in Amleto e Macbeth.

I suoi film di successo

Ecco alcuni dei suoi film di successo, sia come attore che come regista:

Il nome della rosa

Domino

Cuore cattivo

Senza pelle

Pinocchio

Romanzo criminale

Questione di cuore

Tommaso (diretto da lui)

Brado (diretto da lui).

Chi è la moglie Ilaria Spada, figli

L’attore nel 2011 è diventato per la prima volta papà grazie alla compagna Ilaria Spada. I due sono convolati a nozze a marzo del 2019 e nello stesso anno è nato il loro secondo figlio. Nel 2022, invece, sono diventati ancora una volta genitori.

Instagram di Kim Rossi Stuart

L’attore non ha un profilo Instagram, ma diverse fan page seguitissime.