Kim Rossi Stuart, chi è la moglie Ilaria Spada: età, carriera, origini, figli, matrimonio, Instagram

Tutto pronto, come ogni domenica che si rispetti, per l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier anche l’attore Kim Rossi Stuart, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’ultimo film Brado fino all’amore per la moglie Ilaria Spada, che lo ha reso papà per ben tre volte.

Dagli esordi al debutto di Ilaria Spada

Ilaria Spada è nata a Latina il 27 febbraio del 1981 ed è una nota attrice, conduttrice televisiva e ballerina. Di lei sappiamo che è nata da padre italiano e madre di origine tunisina e che ha studiato per anni danza classica e canta. Nel 1998, poi, ha partecipato a Miss Italia, dove è stata eletta Miss Eleganza e nel 2000 ha recitato nel film Via del corso. Nel 2002, invece, ha partecipato su Canale 5 alla trasmissione Veline e nello stesso anno ha preso parte alla conduzione dello Zecchino D’Oro.

Il successo anche come ballerina (e non solo)

Ilaria Spada, poi, è stata scelta come ballerina per la trasmissione Ciao Darwin e nel2 004 ha partecipato a Libero. Ballerina sì, ma anche attrice: nel 2006 ha ricoperto il ruolo di un vigile del fuoco nella serie tv Codice rosso, poi è stata tra i protagonisti della serie tv Provaci ancora prof e Don Matteo. Ha recitato anche in RIS, Matrimonio da favola, Se Dio Vuole, Tutte lo vogliono, Vacanze ai Caraibi. E nel 2018 è stata nel cast di Immaturi – La serie e nel 2019 nel film Tutta un’altra vita.

Le serie tv dove ha recitato

Ecco alcune delle serie tv dove abbiamo visto Ilaria Spada:

Un ciclone in famiglia

Codice rosso

Nati ieri

Don Matteo

RIS

Cenerentola

La dama velata

Doc nelle tue mani

La storia d’amore con Kim Rossi Stuart

Ilaria Spada nel 2011, dopo pochi mesi di legame, ha annunciato di essere incinta del compagno Kim Rossi Stuart e nel novembre successivo è nato il suo primogenito. I due sono convolati a nozze nel marzo del 2019, poi sono diventati genitori per la seconda volta. E nel 2022, a febbraio, è nato il loro terzo figlio.

Instagram di Ilaria Spada

L’attrice non ha un profilo Instagram, ma ci sono diverse fan-page.