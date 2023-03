Kimia Ghorbani, chi è l’attivista iraniana: età e canzone Primavera della vita

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oltre ai Cugini di Campagna, reduci dal successo a Sanremo con Lettera 22, e il ricordo della grande attrice Anna Magnani, la padrona di casa accoglierà in studio anche l’attivista iraniana Kimia Ghorbani, in Italia dal 2013 autrice di una canzone intitolata “Primavera della vita” da lei scritta su una melodia originale di Nada. L’obiettivo resta uno: appoggiare quella che, come lei stessa ha detto al Corriere della Sera, non va più chiamata protesta ma rivoluzione degli iraniani. La canzone è dedicata a Reera Esmaeilion, una bambina morta assieme a sua madre sul volo PS752 partito da Teheran l’8 gennaio 2020 e abbattuto tre minuti dopo il decollo.

Cosa sappiamo sull’attivista Kimia Ghorbani

Kimia Ghorbani è un’attivista e giornalista iraniana, ma anche cantante e musicista. Lei vive nel nostro Paese dal 2013 e nel 2016 ha partecipato a The Voice, il talent show della Rai. Ma non solo. Lei è anche la voce di una canzone ‘Primavera della vita’, una sorta di manifesto di quella rivoluzione.

La canzone Primavera della vita

La canzone Primavera della vita, come già detto, è dedicata a una bambina iraniana Reera Esmaeilion morta sul volo PS752 partito da Teheran l’8 gennaio del 2020. Lei ha perso la vita insieme a sua madre: erano state al matrimonio della zia, stavano tornando in Canada dal padre. Ma lì non ci sono mai arrivate perché i guardiani della rivoluzione hanno abbattuto l’aereo tre minuti dopo il decollo.

Kimia a La Voce ha raccontato la sua storia di oppositrice della Repubblica Islamica e ha spiegato di essere stata arrestata quattro volte: non poteva suonare in strada. E non poteva inseguire la sua passione.

La vita in Italia

L’attivista è in Italia dal 2013 e dopo aver vissuto per un periodo a Bologna, ora si è stabilizzata a Ferrara con il marito Samuele e le due figlie di 4 e 6 anni. Sappiamo che nel suo Paese ha studiato al conservatorio, è stata una musicista di strada, poi è stata arrestata e trattenuta in prigione per ben tre volte. E ora dà voce da qui al suo popolo. Che continua a combattere!