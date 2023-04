Kodo Nishimura, chi è il monaco buddista e make up artist: età, carriera, vita privata

Kodo Nishimura è un monaco buddista molto atipico che ha deciso di rivoluzionare l’idea dei monaci orientali. Nel pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e rilascerà una toccante intervista in cui racconterà tutto di sé e del suo percorso spirituale. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita!

Chi è Kodo Nishimura: età e carriera

Kodo Nishimura è nato in Giappone il 13 febbraio del 1989 e oggi ha 34 anni. A soli 18 anni si è trasferito a New York, dove si è laureato alla Parsons School ed è diventato un bravissimo make up artist. La sua fama è cresciuta tantissimo, tanto da diventare uno dei truccatori dietro le quinte per il concorso di “Miss Universo”. Viaggia molto per tutta la vita: Giappone, Stati Uniti, ma anche Europa. Grazie alla sua apertura e alla molteplicità di culture che incontra, riesce ad abbracciare la sua omosessualità e a riflettere sulla sessualità. Su quante sfumature diverse possa avere nelle persone. Coglie la diversità come una ricchezza e ne capisce il potenziale. Una volta rientrato nel suo paese natale, inizia il percorso per diventare un monaco buddista. “Voglio allargare l’orizzonte e ispirare le persone”, ha raccontato.

Monaco Buddista, make up artist e altre curiosità

Kodo Nishimura ha rivoluzionato sia il modo di vedere e intendere i monaci buddisti, sia ha portato all’interno del tempio delle novità mai viste prima. A Buzzfeed ha raccontato: “Come monaco buddhista io voglio che tutti vivano la propria esistenza in armonia. Io credo che il make-up sia uno degli strumenti per rendere te stesso felice, e se sei felice, diventa più facile risultare più empatici. In quel senso, penso sia un buon collegamento”. Nella sua vita alterna periodi di ritiro nel tempio, al lavoro come truccatore. Ha anche scritto un libro che ha fatto un grandissimo successo e da cui è stato tratto anche un documentario: “Il monaco che indossa i tacchi” e racconta la sua autobiografia: un ragazzo omosessuale un Giappone e uno straniero negli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di aiutare i lettori e le lettrici a sentirsi meno sole e a trovare nuovi modi per affrontare le difficoltà della vita.

Vita privata e Instagram

Sulla vita privata del monaco non sappiamo molte altre informazioni, non ha mai voluto raccontare i dettagli sua sua famiglia, ma pare che anche i suoi genitori siano monaci. Come obiettivo nella vita ha quello di aiutare le persone a star meglio con loro stesse. Ha anche un profilo Instagram seguito da più di 90 mila persone. Ecco un suo scatto: