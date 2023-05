La Promessa su Canale 5, anticipazioni prima puntata: trama episodi lunedì 29 maggio 2023

Se ne parlava da tempo e ora che Uomini e Donne Story è finito, i riflettori su Canale 5, a partire dalle 14.45, sono tutti puntati su La Promessa, la nuova serie spagnola che prenderà il via da oggi pomeriggio, lunedì 29 maggio. Ma di cosa parla? E cosa ci dicono le anticipazioni? Ecco tutte le informazioni per non farsi trovare impreparati, tra storie d’amore, gelosie, voglia di arrivare alla verità.

Anticipazioni La Promessa di oggi lunedì 29 maggio 2023, come inizia

Stando alle anticipazioni la serie tv spagnola, che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per diverse settimane, aprirà con la fuga di Dolores, una cameriera, e dei suoi bambini, perseguitati da alcuni uomini a cavallo. La donna verrà uccisa, uno dei bambini verrà rapito, mentre la figlia Mariana si salverà fingendosi morta. E tutto, quindi, inizierà proprio da qui. Da Mariana e dalla sua voglia di sapere la verità. La ragazza, che si farà chiamare Jane, cerca giustizia e pensa di trovare risposte alle sue domande nel palazzo dei marchesi Lujan, dove inizia a lavorare come cameriera. Tra omicidi, sangue, vendette.

Chi sono i protagonisti e quante puntate sono

Ma ecco, nel dettaglio, chi sono i protagonisti di questa nuova fiction:

Jana, da bambina Mariana, cerca la verità sulla morte della mamma e il rapimento del fratello

Tomas, l’alleato e amico di Jana che poi verrà assassino

Cruz, l’antagonista, la matrigna.

La Promessa andrà in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, su Canale 5. E si potrà seguire anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. La prima stagione, che è iniziata in Spagna a gennaio 2023, è composta da 122 episodi, della durata di circa 50 minuti. La serie tv, lo ricordiamo, è stata girata nel Palacio El Rincon, che si trova vicino Madrid, nel comune di Aldea del Fresno. Pronti ad attivare il conto alla rovescia?