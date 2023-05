La Promessa, la nuova serie tv su Canale 5: ecco quando inizia, a che ora, anticipazioni e trama

Ci siamo, è tutto pronto per la messa in onda della serie tv spagnola che allieterà gli estivi pomeriggi dei telespettatori. Stiamo parlando de La Promessa, soap che andrà in onda al posto del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Trasmessa su Canale 5 a partire dalle 14.45, subito dopo la fine di Terra Amara e prima della soap Un Altro Domani, qual è la trama e quante sono le puntate di questa nuova serie targata Mediaset?

La Promessa su Canale 5, quando inizia la nuova soap opera spagnola: data, cast e trama

La trama de La Promessa, la nuova serie di Canale 5

La Promessa è ambientata nella Spagna del 1913. Jana Exposito ottiene un lavoro al palazzo della Promessa, casa dei marchesi di Lujàn, come ricompensa per aver salvato loro figlio Manuel che si schianta con l’areo durante la festa di matrimonio del fratello. Dopo il salvataggio, Jana acquista credibilità e favori all’interno della tenuta ma nessuno può immaginare che lei hanno un piano ben preciso, il cui fine è quello di vendicare la morte della madre e ritrovare il fratello disperso. La prima puntata mostra come una giovane Jana fugge con la madre Dolores e Marcos, il fratellino di appena un mese. Gli inseguitori incappucciati uccidono la madre e poi, prendono il bambino a Jana. Episodio questo che segnerà la vita della donna, pronta a tutto per fare giustizia. Sembra infatti che questa persona viva proprio nella tenuta anche se il tutto sarà reso maggiormente complicato dai sentimenti che si frapporranno tra Manuel e Jana.

Data di inizio e puntate

Quando inizierà la nuova avvincente soap di Canale 5? Come anticipato, La Promessa prenderà il posto di Uomini e Donne e dunque andrà in onda nei primi giorni di giugno a partire dalle 14.45. La prima stagione della soap conta complessivamente 122 episodi. Già confermato, inoltre, l’acquisto da parte di Mediaset della seconda stagione. Insomma gli ingredienti per emozionare e tenere il pubblico con il fiato sospeso ci sono tutti, non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e goderci poi lo spettacolo.