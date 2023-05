Uomini e Donne Story, anticipazioni oggi 16 maggio 2023: cosa vedremo

Dopo la scelta di Nicole Santinelli, che ha deciso di uscire mano nella mano con Carlo Alberti, Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre di Canale 5, ha deciso di chiudere i battenti in anticipo. Ma non del tutto. Sì perché da ieri alle 14,45, orario classico del programma, sta andando in onda un nuovo format della trasmissione, una sorta di tuffo nel passato con le storie più belle di queste edizioni, tra trono Over e giovani. Protagonisti restano, come sempre, dame e cavalieri, ma anche tronisti e corteggiatori che hanno deciso di mettersi in gioco. E innamorarsi.

Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne Story

Dopo aver visto al centro dello studio Gemma Galgani e dopo aver ripercorso la storia travagliata di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, oggi torna, a partire dalle 14.45, Uomini e Donne Story. Su chi verranno puntati i riflettori? Si tornerà a parlare del Trono Over, facendo un passo indietro e ritornando per un attimo a settembre 2022? Non ci sono tante anticipazioni, è difficile capire cosa verrà trasmesso, quindi non ci resta che seguire la trasmissione per scoprire cosa accadrà.

Trono classico oggi?

Nulla di certo, ma probabilmente oggi si parlerà del trono classico e, quindi, forse i telespettatori avranno modo di rivedere il percorso dei primi tronisti, Lavinia, Federica (che ha poi deciso di abbandonare il programma), Federico. Pronti a fare questo tuffo nel passato? Lavinia Mauro alla fine ha deciso di uscire dalla trasmissione con Alessio Corvino, mentre Federico è felice al fianco di Carola e si stanno vivendo lontano dalle telecamere.

Quando ritorna U&D a settembre 2023

Uomini e Donne andrà in onda, con questo formato, fino a venerdì 19 maggio, poi i telespettatori dovranno pazientare ancora un po’ e trascorrere l’estate senza il dating show. Molto probabilmente, le nuove puntate verranno registrate a fine agosto e la trasmissione tornerà in onda a settembre 2023. Un’attesa lunga, ma ne varrà la pena.