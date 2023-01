La Tv dei 100 e uno di Piero Chiambretti in tv: quando inizia, orario, ospiti e anticipazioni

È tutto pronto per la nuova trasmissione condotta da Pietro Chiambretti su Canale 5, La Tv dei 100 e Uno. Un programma, il cui titolo è un espresso richiamo al cartone animato della Disney ‘La Carica dei 101’ nel quale i bambini saranno protagonisti e in più ci sarà lui, il conduttore, con il quale interagiranno.

In cosa consiste il nuovo programma televisivo

“Non è un talent – spiega Chiambretti che è anche l’ideatore dello show – non c’è giuria, non c’è gara, non c’è giudizio e non ci sono vip che danno voti alzando le palette, perché non ce n’è bisogno. Se a 6-10 anni d’età arrivano in tv in prima serata e si esibiscono, ciascuno con il proprio talento, vuol dire che sono già bravissimi“. Si tratterà di uno spettacolo che avrà come protagonisti i bambini, ma sarà diretto anche agli adulti con gli obiettivi di “far ridere, sorprendere ed emozionare”.

Se le registrazioni sono in programma in questi giorni, non sembra sia ancora stato deciso quale sarà la serata della messa in onda del programma. Per il momento si è parlato della domenica, ma non è stata presa ancora nessuna decisione in merito. Potrebbe anche essere decisa un’altra giornata. Ma andiamo a cercare di vedere in cosa consiste il programma.

Vari gli ospiti previsti: il primo dovrebbe essere Paolo Bonolis

Sono previsti ospiti, generalmente si tratta di personaggi cari ai bambini, perché è con loro che dovranno avere a che fare oltre che, naturalmente, con Chiambretti. E la prima puntata annuncia un ospite d’eccezione che ha un trascorso importante proprio con i bambini (Bim Bum Bam), Paolo Bonolis. Oltre quest’ultimo non si sa chi prenderà parte alla trasmissione anche se il conduttore sottolinea: “Saranno beniamini dei bambini e spettatori delle loro performance, personaggi molto amati, provenienti dal mondo dello sport, della musica, del costume, dei social, dello spettacolo puro“.