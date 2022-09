L’amica Geniale 4, aperti i Casting: novità e come partecipare

Non c’è più nessun dubbio: l’Amica Geniale 4 si farà e questa sarà l’ultima stagione della serie tv, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, amatissima dal pubblico di Rai 1. I casting sono aperti, presto inizieranno le riprese (previste nel periodo novembre/dicembre), ma per la messa in onda i telespettatori dovranno aspettare un po’, forse fino al 2024.

I casting per L’Amica Geniale 4 a Torino

I casting a Torino, come si legge sul sito della Film Commission Torino e Piemonte, sono iniziati. E la produzione è alla ricerca delle seguenti figure:

• uomini e donne tra i 18 e i 75 anni;

• bambine e bambini tra i 6 e i 15 anni;

• uomini e donne tra i 25 e i 45 anni con accento romano, preferibilmente con esperienze di recitazione;

• uomini tra i 35 e i 55 anni con accento bolognese, preferibilmente con esperienze di recitazione;

• donna sui 40 anni con accento milanese, preferibilmente con esperienze di recitazione;

• donna sui 50 anni, capelli bianchi e con accento milanese, preferibilmente con esperienze di recitazione.

Per questi ruoli, però, le persone non devono avere piercing e tatuaggi in parti del corpo visibili (avambracci, caviglie/polpacci, collo, volto), capigliature con tinte non naturali (no meches), rasature e doppi tagli.

Quali figure stanno cercando

Ma non finisce qui. Per queste figure, che ora riportiamo, non esistono invece limitazioni relative a piercing, tatuaggi e capigliature:

• uomini e donne tra i 18 e i 75 anni provenienti da tutto il mondo (Europa, Nord America, Sud America, Asia, Africa, ecc…).

• bambine e bambini tra i 6 e i 15 anni provenienti da tutto il mondo.

• canoisti, con precedenza a coloro che navigano abitualmente il Po a Torino in zona Murazzi.

Come partecipare

Gli interessati dovranno inviare alla mail castingtorino2022@gmail.com:

• 2/3 foto a colori su sfondo neutro (primo piano, figura intera)

• data di nascita

• taglia

• altezza

• residenza o domicilio

• recapito telefonico (per i minori, recapito di un genitore o di chi ne fa le veci)

• breve presentazione.