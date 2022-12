Lando Buzzanca, chi è il figlio Massimiliano: età, carriera, teatro, moglie, figli e Instagram

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, emozionante puntata di Oggi è un altro giorno! Anche in questo freddo lunedì Serena Bortone, a partire dalle 14 su Rai 1, è pronta a regalare un momento di gioia e spensieratezza ai propri telespettatori. Numerosi gli ospiti che, come sempre, si avvicenderanno nel suo salotto. Tra di loro anche Massimiliano Buzzanca, figlio dell’attore Lando Buzzanca recentemente scomparso. Oggi il figlio ricorderà il padre proprio ai microfoni della Bortone.

Lando Buzzanca, è morto a Roma l’attore palermitano: aveva 87 anni

Chi è Massimiliano Buzzanca, la biografia

Massimiliano Buzzanca è nato a Roma il 31 maggio del 1963 ed è un attore e conduttore televisivo italiano. Figlio di Lando Buzzanca, Massimiliano si è laureato in Legge alla Sapienza di Roma. Fino al 2001 ha esercitato la professione di avvocato, poi si è dedicato esclusivamente al mondo dello spettacolo. Per quel che riguarda quest’ultimo aspetto, Massimiliano si è rivolto al mondo del teatro e del cinema, interpretando però anche alcuni film per il piccolo schermo.

Carriera

Massimiliano è apparso sul grande schermo con le pellicole: The Second Coming, Il monastero e Chamber Film – Interno Giorno. Nel 2011 è stato invece tra i protagonisti dell’action movie Da che parte è la notte per la regia di Stefano Arquilla. Si ricorda poi la brillante commedia del 2005 Nemici per la pelle interpretata con Massimo Bonetti, Christian De Sica e Stefano Masciarelli. Per la televisione è stato tra gli interpreti delle fiction di Rai 1 Regina dei fiori, Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu e La vita che corre. Inoltre, l’uomo, è stato anche conduttore di talk show, quiz e programmi di approfondimento sulle emittenti locali Odeon Tv e Rete Oro.

L’attività teatrale

Per quel che riguarda il teatro, nel 2001 Massimiliano ha debuttato in teatro con Novecento, testo liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco. Sono seguite esperienze teatrali con I tre operai , I Menaechmi e Confessioni. Tra le commedie ha interpretato Io e Peter Pan , I lieder di Schumann e La tredicesima fatica di Ercole.

Vita privata di Massimiliano Buzzanca

Per quanto riguarda la vita privata, Massimiliano è sentimentalmente legato a Raffaella de Rosa. I due, stando a quanto traspare sui social, sono molto affiatati ma le informazioni a loro riguardo sono davvero esegue. Le coppia è, infatti, piuttosto riservata. Tuttavia, di Raffaella sappiamo che è una scrittrice, autrice del romanzo Azzurro ma non troppo. Laureata a La Sapienza, è responsabile della comunicazione dell’Associazione Generale Cooperative Italiane.

Social

Massimiliano Buzzanca è attivo sui social. Ha infatti sia un profilo Instagram sia un profilo Facebook.