Lando Buzzanca, è morto l’attore romano: aveva 87 anni

Lando Buzzanca ci ha lasciati, a 87 anni di età, nelle ultime ore, a Roma. Un addio doloroso, con il quale si chiude anche un’epoca. Era ricoverato presso il policlinico Gemelli da alcuni giorni ed era sotto osservazione per le sue condizioni di salute.

Chi era Lando Buzzanca

All’anagrafe Gerlando Buzzanca, l’attore era nato nella città di Palermo, il 25 agosto 1935: compie i suoi studi di formazione nella città natale, ma all’età di soli diciassette anni si trasferisce nella Capitale, a Roma. La notorietà internazionale gli arriva grazie a “Il merlo maschio”, una commedia sexy all’italiana che risale all’anno 1971 e diretta da Pasquale Festa Campanile. Tra le peculiarità della sua vita, ricordiamo che Lando a soli 16 anni si era già sposato con Lucia, la futura madre dei suoi due figli. Una volta giunto nella Capitale decide finalmente quale sarà la strada della sua vita: la recitazione. Così, proprio a Roma, frequenta l’ Accademia Sharoff e inizia a sin da subito a fare le comparse, partecipando, tra le altre cose, anche a colossal del calibro di “Ben Hur”(1959) di William Wyler. Una comparsa che gli porta fortuna, e comincia subito a lavorare anche su piccolo schermo, qualche tempo dopo, con due sceneggiati di Vittorio Cottafavi: “La trincea”(1961) e “Il mondo è una prigione”(1962). A fare la sua fortuna, sarà Pietro Germi, il quale vede qualcosa di speciale in quel ragazzo siciliano magro dal naso molto pronunciato: lo farà recitare insieme a Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli in “Divorzio all’italiana”(1961) e in “Sedotta e abbandonata”(1964). Da quel momento in poi, la sua carriera prenderà decisamente il volo verso il successo.