Clarence Gilyard è morto: l’attore di Top Gun aveva 66 anni

Attore di spessore, eclettico, versatile, interprete con diversi ruoli di rilievo durante la sua lunga carriera cinematografica e televisiva. I veterani lo ricorderanno soprattutto per ”Die Hard – Trappola di cristallo”, altri per ”Walker, Texas Ranger”, oppure per ”Matlock”. Clarence Gilyard Jr. ci lascia nelle ultime ore all’età di 66 anni dopo una lunga malattia. Il triste annuncio arriva direttamente – senza ulteriori particolari – dall’Università del Nevada, con sede a Las Vegas. Qui, dal 2006 Gilyard era professore di cinema e teatro presso il College of Fine Arts. La sua è stata una carriera piena, ricca, durata oltre 5 decenni dagli esordi. Decenni durante i quali, Gilyard ha raggiunto il successo in televisione, ma anche al cinema e sul palcoscenico teatrale. Per coloro che lo hanno seguito soprattutto al cinema, lui è rimasto nella memoria per aver interpretato Theo, il presuntuoso hacker informatico di Hans Gruber – Alan Rickman – nella storica pellicola ”Die Hard – Trappola di cristallo” del 1998, creata e ideata dal regista John McTiernan. Film grazie al quale Bruce Willis iniziò la sua brillante carriera. Già negli anni ’90, infatti, Gilyard è un volto molto familiare della televisione, non solo per aver interpretato l’investigatore privato Conrad McMasters nel legal drama ”Matlock”, ma anche e soprattutto per il ruolo del ranger James Trivette nella lunga serie ”Walker, Texas Ranger”.

Clarence Gilyard, gli esordi di carriera

L’attore nacque a Moses Lake, nello stato di Washington, il 24 dicembre 1955. Era il figlio prediletto di un ufficiale della U.S. Air Force. Compiuti i primi studi presso le scuole superiori locali, si era arruolato nell’accademia dell’aeronautica militare, ma dopo un anno decise di cambiare completamente strada, di stravolgere i suoi piani. Decise che avrebbe fatto l’attore, e si iscrisse a un corso di recitazione. Il suo esordio arriva con un piccolo ruolo nella serie tv ”Il mio amico Arnold” (1981), e da qui ne seguirono molti altri di formazione. La sua grande occasione arriva finalmente qualche anno dopo, nel 1989, quando ottiene il ruolo di investigatore privato di Ben Matlock, in quasi tutti gli episodi dalla quarta alla settima stagione. Apparizioni in nella serie per un totale di 96 episodi.