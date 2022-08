Morto Joe E. Tata, l’attore di ‘Beverly Hills 90210’: la malattia

È morto a 85 anni Joe E.Tata, il proprietario del Peach Pit nella serie degli anni ’90 Beverly Hills 90210.

La lunga battaglia contro l’Alzheimer

L’attore è venuto a mancare al termine di una lunga battaglia con l’Alzheimer. A darne notizia è stata la figlia Kelly che ha anche lanciato una campagna GoFundMe a sostegno dell’Alzheimer Association.

Il ricordo di Steve, protagonista di Beverly Hills 90210

Tanti i messaggi di stima e affetto sono arrivati in ricordo dell’attore. Ian Zierling interprete di Steve in Beverly Hills 90219 ha scritto su Instagram: “Era una delle persone più serene con cui abbia mai lavorato, era generoso, pieno di saggezza e gentilezza. In molte scene poteva anche restare sullo sfondo, ma era un leader. Resterà sempre nel mio cuore”