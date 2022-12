Roma, Ibrahimovic sul set con Verdone: “Ho un nuovo amico che spero di rivedere presto!”

L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, già noto per il simpatico spot pubblicitario per Very Mobile fa parte del cast della nuova serie tv nella quale Carlo Verdone interpreta sé stesso: Vita da Carlo 2, che andrà in onda su Paramount + il prossimo anno. Un impegno per il noto calciatore di un solo giorno, ma un’occasione per l’attore romano e l’attaccante del Milan di conoscersi.

Le parole di Verdone sul suo nuovo amico

E Ibra è volato da Milano a Roma atteso da Verdone che ha commentato sui social: “”Per noi è un giorno lavorativo come gli altri. Ma un po’ speciale perché è atterrato da Milano Zlatan Ibrahimovic per recitare la sua posa. Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto. Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti… E te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene”.

E se tra Verdone e Ibra è nato un bel rapporto di amicizia, il calciatore ha avuto modo di incontrare sul set cinematografico anche Aurelio De Laurentis che oltre a essere produttore cinematografico è anche il presidente del Napoli. Tre anni fa De Laurentis aveva cercato di acquistare l’attaccante del Milan, non riuscendo, ma ora invece lo avrà come comparsa in uno dei suoi film. La simpatia e la grande capacità comunicativa del calciatore di origini svedese ha conquistato anche Roma durante le riprese che lo vedranno apparire nella serie accanto al noto attore romano, Carlo Verdone.