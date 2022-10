Vita da Carlo: Verdone ‘sbarca’ a Ostia per girare la seconda stagione della serie tv

Una notizia attesa da molti. E ora arriva la conferma direttamente con un post su Instagram: Carlo Verdone ha comunicato nelle ultime ore che è in corso di preparazione il secondo capitolo della serie commedy in cui l’attore storico interpreta sé stesso.

”E siamo al terzo giorno di riprese. Abbiamo iniziato venerdì scorso a Viterbo e ora continuiamo a Roma per poi spostarci ad Ostia e Fregene per qualche giorno. Sarà una corsa lunga e dura ma ce la metteremo tutta. Finiremo il 24 dicembre.” – ha scritto l’attore sotto il post pubblicato nel suo feed. Nello scatto, lo si vede in compagnia di Max Tortora e Stefania Rocca.

Vita da Carlo, la serie commedy

Buona la prima, è certamente il caso di dirlo. La prima stagione di ”Vita da Carlo” infatti ha riscosso un certo successo – una produzione originale Amazon Italia – riuscendo ad incuriosire i fan che da sempre seguono le sue vicende filmografiche e non solo.

Trama e produzione

Nel primo capitolo della serie commedy incentrata sulla sua vita, l’attore romano ha raccontato la sua biografia, la sua carriera di attore e regista, certo romanzando alcuni particolari, ma è pur sempre lui che interpreta lui stesso, dunque con un altissimo grado di veridicità. Ora, è deciso a dare lo stesso nella seconda stagione per la quale sono già partiti i lavori di recente. Al momento non ci sono anticipazioni, e siamo tutti sulle spine.

La serie tv su Carlo Verdone, lo ricordiamo, è un progetto ideato da Nicola Guaglione, Menotti e Carlo Verdone, ed è stata prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis con Filmauro.