Vita da Carlo 2 su Paramount+: quando esce, dove vederlo, cast e anticipazioni

Fan in trepida attesa per l’uscita di Vita da Carlo 2 in distribuzione (novità rispetto alla prima stagione) sulla piattaforma Paramount+. Nuove indiscrezioni sono trapelate nelle ultime ore circa la serie che affronterà una dimensione più personale e intima direttamente da casa Verdone. Le riprese, un vero e proprio tour de force, sono ancora in corso: vediamo dunque cosa sappiamo al momento.

Vita da Carlo 2 si sposta su Paramount+

Intanto a cambiare è la piattaforma dove sarà diffuso il sequel di Vita da Carlo. Non più PrimeVideo ma l’emergente Paramount+. Ha spiegato Luigi De Laurentis, che produce la serie, che la scelta è stata dettata da mere “ragioni di mercato” alle quali “aggiungere il lungo corteggiamento di Paramount per acquisire il prodotto“. Da qui, insomma, il trasloco di piattaforma digitale.

Ultime notizie e anticipazioni

Ma cosa sappiamo sulla possibile data di uscita? Intanto possiamo dire che le riprese termineranno poco prima di Natale. In tutto saranno realizzati 10 episodi che verranno aggiunti al catalogo nel 2023. Dopodiché possiamo già dire che nella nuova stagione ci sarà meno politica e si concentrerà sulla voglia dell’attore di fare un film d’autore come regista. Un intreccio che lo porterà all’incontro con Sangiovanni che nella serie interpreta se stesso. Una curiosità: sul set è stata ricostruita la casa di Carlo Verdone con dovizia di particolari considerando che molte scene si gireranno al suo interno.

Il cast

In questa seconda stagione torna Monica Guerritore, nei panni della moglie, Max Tortora, Maria Paiato, Caterina De Angelis e Antonio Bannò, rispettivamente la governante, Maddalena e Chicco. Tante anche le guest star: Maria De’ Filippi, Zlatan Ibrahimovic, Christian De Sica.