Sora Lella, chi era Elena Fabrizi: età, carriera, film, Verdone, marito, figli e come è morta

La Sora Lella, all’anagrafe Elena Fabrizi, è uno dei personaggi iconici del cinema italiano ma non solo. Il suo nome divenne famoso negli anni ’80 grazie a Carlo Verdone che le diede il ruolo, divenuto poi celebre, della nonna burbera ma buona in Bianco Rosso e Verdone. E’ scomparsa nel 1993. L’omonimo ristorante da lei fondato si trova ancora oggi a Roma: a gestirlo, ma rigorosamente con le sue ricette, i nipoti.

La biografia di Elena Fabrizi

Elena Fabrizzi nacque nel 1915 precisamente il 17 giugno 1915. Oggi pertanto avrebbe avuto 107 anni. E’ stata un’attrice, cuoca e conduttrice italiana. Suo fratello maggiore era l’attore Aldo Fabrizi. Prima di dedicarsi al cinema svolse l’attività di ristoratrice: oggi il ristorante da lei fondato nel 1959, quello sull’Isola Tiberina, che oggi è gestito dai suoi quattro nipoti (Renato, Mauro, Simone ed Elena figli di Aldo).

La carriera

Teatro, cinema, che le valsero anche un David di Donatello nel 1984. Il suo esordio sul grande schermo risale al 1958 nel film “I soliti ignoti” di Mario Monicelli ma il successo arriverà, come detto, grazie a Carlo Verdone e al film “Bianco, Rosso e Verdone”. Verdone decise di scritturarla dopo averla sentita parlare alla radio (Radio Lazio, ndr) mentre consigliava le ascoltatrici circa i loro problemi quotidiani. Nel corso della sua carriera recitò con divi del cinema italiano quali Totò, Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman prendendo parte anche a diverse commedie all’italiana.

Film

Oltre a quelli citati menzioniamo, sempre con Carlo Verdone, “Acqua e sapone” quello che le permise di vincere il David (mentre Bianco, Rosso e Verdone le consentì di aggiudicarsi un nastro d’argento come migliore attrice emergente). Altri film furono: “Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi” (1960), “Una vita difficile” di Dino Risi (1961), “C’eravamo tanto amati” (1974)”, “7 chili in 7 giorni” (1986). L’ultimo film per il grande schermo fu “Agnieszka (Sola)” nel 1992.

Com’è morta la Sora Lella

Elena Fabrizi, la Sora Lella, si spense il 9 agosto del 1993 all’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. Il 10 luglio precedente era stata ricoverata a causa di un’ischemia cerebrale e per le complicanze del diabete, malattia di cui era affetta da tempo. E’ sepolta presso il cimitero Flaminio.

Vita privata

Era figlia di Giuseppe Fabbrizi e Angela Petrucci, proprietaria di un banco di frutta e verdura, era l’ultima di sei fratelli tra cui quello maggiore Aldo. A Roma aprì anche una trattoria a Campo de’ Fiori e poi il ristorante Sora Lella gestito insieme al marito Renato Trabalza (macellaio) e al figlio Aldo.