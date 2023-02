Laura Adriani, chi è l’attrice che interpreta Paola in Resta con me: età, carriera, film, fidanzato, foto e Instagram

Laura Adriani è un’attrice italiana la cui fama è dovuta soprattutto all’interpretazione nel ruolo di Paola in Resta con me. Nonostante la giovane età, però, ha già preso parte a diverse fiction e serie televisive. Quali sono i film ai quali ha preso parte? Qual è la sua vita privata e professionale?

Chi è Laura Adriani

Nata a Roma il 4 aprile del 1994, Laura Adriani ha 28 anni. Ha studia Psicologia, ma ha portato avanti con determinazione la sua vera passione: la recitazione. La giovanissima attrice non ama far parlare di sé. Di lei si conosce solo il suo impegno professionale e poco della sua vita privata sulla quale mantiene il massimo riserbo.

Vita privata

È stata fidanzata con l’attore Miche Cesari che ha conosciuto nel 2019 sul set. I due stavano girando ‘Un angelo all’inferno’. A riguardo per sua stessa ammissione si sapeva: “Si, sono felicemente fidanzata. Non mi piace mostrarmi sui social, anche perché sono l’anti romanticismo. Non mi piace sbandierare la mia intimità. Mi piace condividere e lui è stato presente qualche volta sui social. Anche lui ha cura della sua privacy e per questo lo stimo molto”. Non si sa se la relazione tra i due sia finita o se stiano ancor insieme.

Carriera

La carriera di Laura Adriana ha preso il via ormai 15 anni fa. Ha al suo attivo diverse partecipazioni a fiction e serie tv tra le quali: Un caso di coscienza 4, I Cesaroni 4, Lola & Virginia, I Cesaroni 5, Un angelo all’inferno, Provaci ancora prof 5!, Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla, Solo per amore, Squadra mobile, Solo per amore – Destini incrociati, Che Dio ci aiuti 5, Màkari, A casa tutti bene – La serie.

Resta con me la trama

In Resta con me Laura interpreta la moglie di un vicequestore della Mobile di Napoli, Paola che a seguito di un agguato a colpi di pistola, in un ristorante nel quale stava mangiando col marito, perde il suo bambino. In seguito scoprirà che il vicequestore non aveva scelto a caso quel ristorante, ma era lì per portare avanti una indagine, non riuscirà a perdonarlo…

Instagram

È molto attiva sui social. Su Instagram, infatti, conta 47.800 follower.