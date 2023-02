Quante sono le puntate di Resta con me su Rai 1? Trama, cast e location

Tutto pronto per la nuova fiction targata Rai 1 Resta con me! L’appuntamento è fissato per questa sera intorno alle 21.30. Le puntate che compongono la serie sono quattro e, salvo cambiamenti nel palinsesto, andranno in onda sempre di domenica. Il finale di stagione è previsto per il prossimo 12 marzo ma, quali saranno i temi affrontati nella storia e da chi è composto il cast?

Resta con me, la fiction con Francesco Arca: cast, anticipazioni stasera, quante puntate sono e di cosa parla

Resta con me, puntate e cast della nuova serie di Rai 1

Complessivamente, gli episodi di cui si compone la serie sono otto ed ognuno della durata di 50 minuti. Andranno in onda due alla volta e fatti salvo modifiche al palinsesto gli episodi verranno trasmessi sempre di domenica. Per quel che riguarda la location, la fiction è stata girata interamente a Napoli, con scene prevalentemente notturne. Dopo una breve panoramica sulle puntata e la loro messa in onda, passiamo adesso al cast. Oltre ad Alessandro Scudieri interpretato da Francesco Arca, troviamo Laura Adriani nel ruolo di Paola, protagonista femminile e moglie di Alessandro Scudieri. Ci sono poi Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Mario Di Leva, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Claudia Tranchese e Angela Ciaburri.

La trama

Il protagonista della nuova serie tv targata Rai, Resta con me, si chiama Alessandro Scudieri ed è interpretato da Francesco Arca. Inizialmente la vita di questi Vicequestore di Napoli sembra essere perfetta: gratificazioni lavorative e sentimentali cadenzano la sua esistenza che ad un certo punto però viene scossa da eventi imprevisti che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Avvicinatosi a delle pericolose indagini, Scudieri dovrà fare i conti con degli ostacoli che renderanno impervio il suo cammino. Alla fine riuscirà a riconquistare quanto perduto? Non ci resta che sintonizzarci questa sera su Rai 1 e cominciare a scoprirlo!