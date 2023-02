Resta con me, la fiction con Francesco Arca: cast, anticipazioni stasera, quante puntate sono e di cosa parla

Dopo la presentazione al Festival di Sanremo e i vari annunci pubblicitari, ora il conto alla rovescia si può attivare perché l’attesa è quasi finita: questa sera su Rai 1, subito dopo I Soliti Ignoti, andrà in onda la prima puntata della fiction Rai Resta con me, un poliziesco basato su un dramma familiare, che si intreccia con un racconto sociale sullo sfondo di Napoli. Una fiction, che ancora deve iniziare e già si preannuncia un successo.

La trama della fiction Resta con me

Il protagonista di Resta con me è Francesco Arca, che interpreta Alessandro Scudieri, vicequestore della Mobile. Lui ha una moglie che lo ama, il primo figlio in arrivo, una carriera da fare invidia. Tutto sembra andare bene, fino a quando non dovrà fare i conti con un dramma che gli cambierà la vita. Scudieri, con la moglie Paola (interpretata da Laura Adriani), giudice del tribunale dei Minori, resta coinvolto in una sparatoria. Lei perde il bambino che portava in grembo, scopre che Alessandro stava seguendo di nascosto una pista e il loro rapporto inizia ad entrare in crisi. Giorno dopo giorno. Il poliziotto ha due obiettivi: catturare i malviventi e riconquistare sua moglie e farà di tutto. Nella loro vita, poi, arriverà un bambino, Diego, interpretato da Mario Di Leva. Il bimbo è in pericolo, ma in realtà aiuterà tantissimo, senza saperlo, Alessandro e Paola.

Cast e quante puntate sono

Resta con me è una fiction nata da un’idea dello scrittore Maurizio Di Giovanni e andrà in onda fino al 12 marzo, sempre di domenica. Quattro, quindi, le serate, subito dopo i Soliti Ignoti su Rai 1 per un totale di 8 episodi. Nel cast, oltre a Francesco Arca e Laura Adriani anche:

Maria Pia Calzone

Arturo Muselli

Antonio Milo

Mario Di Leva

Raffaella Rea

Amedeo Gullà

Angela Ciaburri

Claudia Tranchese.

La serie tv è stata interamente girata a Napoli, città che ritorna sul piccolo schermo dopo il successo di Mina Settembre.