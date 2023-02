Laura Antonelli, chi è il marito: età, lavoro, figli

Tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione pomeridiana di Rai 1 condotta da Serena Bortone in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00. Tra i temi della puntata si parlerà anche di Laura Antonelli, l’attrice italiana scomparsa nel 2015. Ma se sulla sua carriera abbiamo molte informazioni cosa sappiamo della sua sfera privata?

Cosa sappiamo sul marito di Laura Antonelli

Laura Antonelli è stata una celebre e famosa attrice degli anni settanta e ottanta e ricoprì molteplici ruoli, dalla commedia erotica, al dramma senza tralasciare le pellicole d’autore. Non tutti sanno che ha preso parte anche ad alcuni prodotti della televisione come per la miniserie Gli indifferenti. Ciò le permise di acquisire ulteriore notorietà anche sul piccolo schermo. Grazie alla sua straordinaria capacità di interpretare ruoli talvolta molto diversi tra loro ottenne importanti riconoscimenti, come i due globi d’oro quale miglior attrice in due dei suoi film (Malizia e Mio Dio, come son caduta in basso, tra il 1974 e il 1975), e un nastro d’argento. Nel 1981 vinse anche un David di Donatello. Insomma, una carriera fantastica impreziosita da premi e onorificenze. Ma che dire della sua vita privata? Laura Antonelli, pseudonimo lo ricordiamo di Laura Antonaz, si sposò molto giovane. All’età di 24 anni convolò a nozze con Enrico Piacentini, un antiquario. Ma il loro rapporto non durò molto e la relazione si esaurì dopo poco. I due non ebbero figli. Dopodiché sappiamo che frequentò l’attore francese Jean-Paul Belmondo conosciuto sul set del film Gli sposi dell’anno secondo: il loro fu un rapporto intenso che durò circa 8 anni fino al 1980, ovvero nel periodo di massimo splendore dell’attrice.

Come è morta Laura Antonelli

Nell’aprile del 1991, durante un’irruzione della polizia nell’abitazione di Antonelli, fu trovata in della cocaina. In seguito è stata condannata per possesso e spaccio e agli arresti domiciliari. Nel 2006, la Corte d’Appello italiana ha dato ragione alla Antonelli e ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare all’attrice 108.000 euro. Laura Antonelli è morta a Ladispoli il 22 giugno 2015, all’età di 73 anni, a causa di un infarto.