Laura Antonelli: chi era, età, carriera, film, come è morta, marito, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Daniela Poggi, il cantautore Simone Cristicchi e l’attrice Francesca D’Aloja, che sarà in collegamento. Loro ricorderanno Laura Antonelli, l’attrice morta nel 2015 e lo faranno in occasione dell’uscita di un documentario dedicato proprio a lei, dal titolo ‘La diva malinconica’.

Dagli esordi al debutto di Laura Antonelli

Laura Antonelli, all’anagrafe Laura Antonaz, è nata a Pola il 28 novembre del 1941 ed è morta a Ladispoli il 22 giugno del 2015. Lei è stata una grande attrice, che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’70 e ’80, quando ha recitato nelle commedie leggere erotiche, ma anche nei drammi e nei film d’autore. Laura Antonelli, per quei pochi che non lo sapessero, ha ottenuto successo come protagonista sensuale nel film cult Malizia di Salvatore Samperi.

Profuga durante l’esodo istriano, in seguito alla sconfitta italiana nella II guerra mondiale, la Antonella si è trasferita a Napoli con la famiglia, poi a Roma dove ha lavorato come insegnante di educazione fisica. Dopo aver girato alcuni caroselli per Coca Cola e posato per numerosi fotoromanzi, diffuso anche all’estero, la Antonelli ha esordito al cinema con piccoli ruoli. Ma la prima parte importante è arrivata nel 1969, poi il successo nel 1971 quando ha recitato la parte della moglie del violoncellista in Il merlo maschio.

Il successo con Malizia (e non solo)

Nel 1973 ha interpretato il ruolo di una cameriera sensuale in Malizia e quel film ha incassato ben 6 miliardi di lire: è diventato un cult movie ed è entrato nell’immaginario erotico degli spettatori. Lei, invece, è diventata un’icona sexy italiana e con quella partecipazione ha ottenuto il nastro d’argento alla migliore attrice protagonista. Da lì un successo dopo l’altro: ha lavorato in film d’autore come Trappola per un lupo, poi in commedie come Il malato immaginario e L’avaro.

La crisi, le vicende giudiziarie, il rapporto con Simone Cristicchi

Una carriera brillante, fatta di successi, ma anche di momenti no e vicende giudiziarie. La sua parabola ascendente, infatti, si è interrotta a causa dell’uso di droghe: nel 1991, nella sua villa di Cerveteri, sono stati trovati 36 grammi di cocaina e lei è stata condannata a tre anni e sei mesi di carcere per spaccio. Nel 2000 è stata assolta dalla Corte d’appello, che l’ha riconosciuta come consumatrice abituale di stupefacenti, ma non come spacciatrice. Ma non solo.

L’attrice si è poi sottoposta a dei trattamenti estetici, ha avuto delle reazioni avverse ed è finita di nuovo in tribunale. Da lì ha vissuto un momento di depressione: è stata ricoverata presso il centro d’igiene mentale di Civitavecchia e a partire dagli 2000 ha attraversato una crisi economica e psicologica che l’ha portato a rifiutare anche l’aiuto di amici, come quello di Simone Cristicchi che nel 2013 avrebbe voluto portare al Festival di Sanremo la canzone Laura, dedicata alla sua vita dimenticata.

La badante, il figlio

E ancora, nel 2009 è stata interdetta e seguita da un avvocato con le funzioni di tutore, da un’assistente sociale e una badante. Che lei ha denunciato insieme al figlio adottivo.

Come è morta, dove è sepolta

Dopo tante sofferenze, Laura Antonelli è morta per un infarto nella sua abitazione di Ladispoli il 22 giugno del 2015, a 73 anni. Le esequie si sono tenute il 26 nella chiesa di Santa Maria del Rosario ed è stata seppellita nel cimitero cittadino.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. L’attrice a 24 anni ha sposato l’antiquario Enrico Piacentini, ma il matrimonio è durato poco. Dopo la relazione con l’umorista Mario Marenco ha vissuto un’intensa storia d’amore, durata 8 anni, dal 1972 al 1980, con il divo francese Jean Paul Belmondo. L’attrice non ha avuto figli naturali, ma ha adottato Germano Randi che poi nel 2012 ha denunciato, insieme alla badante, per truffa e circonvenzione di incapace.