Laura Antonelli, chi era il compagno Jean Paul Belmondo: età, carriera, film, figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Daniela Poggi, Simone Cristicchi e Francesca D’Aloja, che saranno in studio per ricordare la grande attrice Laura Antonelli, scomparsa nel 2015. E si ripercorrerà tutta la sua vita: dalla carriera all’amore per l’attore francese Jean Paul Belmondo.

Chi era il compagno di Laura Antonelli

Laura Antonelli ha avuto una lunga storia d’amore, durata 8 anni, con l’attore francese Jean Paul Belmondo: lui è nato a Neuilly Sur Seine il 9 aprile del 1933 ed è morto a Parigi il 6 settembre del 2021. Figlio di uno scultore francese e di Sarah Rainaud Richard, pittrice francese, il giovane Jean Paul si è diplomato al conservatorio d’arte drammatica, poi ha iniziato a lavorare come attore di teatro.

I successi al cinema e non solo

L’esordio al cinema è arrivato nel 1956 con il cortometraggio Moliere, poi ha interpretato pellicole di rilievo come A doppia mandata e La Ciociara, quest’ultimo di Vittorio De Sica. Lui, tra l’altro, è stato riconosciuto come un divo fra i più popolari del cinema francese e nel 1970 ha ottenuto enorme successo internazionale con Borsalino, interpretato al fianco di Alain Delon. Negli anni ’70, invece, si è specializzato nel genere poliziesco.

Come è morto

L’attore francese, con una splendida carriera alle spalle, nel 2001 ha avuto un’ischemia cerebrale e questo lo ha allontanato dal grande schermo e dal teatro, fino al 2008 quando è ritornato al cinema come protagonista del remake francese di Umberto D. di De Sica. Nel 2021, poi, è morto a Parigi, nella sua casa, all’età di 88 anni ed è stato sepolto nel cimitero di Montparnasse.

La storia d’amore con Laura Antonelli

Jean Paul Belmondo, prima di conoscere Laura Antonelli, ha sposato il 4 dicembre del 1952 una ballerina e da quell’amore, con Elodie Constantin, sono nati tre figli: Patricia, Florence e Paul Alexandre. Dopo il divorzio, ha iniziato una relazione con Ursula Andress, che è durata fino al 1972. E da quell’anno, fino al 1980, è stato legato a Laura Antonelli.