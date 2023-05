Laura Calafiore, chi è la vincitrice de Dalla strada al palco: età della fast painter, dove vive, marito, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata del talk show “Da noi a ruota libera” in onda su rai 1 condotto dalla bravissima Francesca Fialdini. La puntata di oggi sarà molto speciale e vedremo arrivare in studio molti ospiti inediti, fra questi anche la prima fast-pointer d’Italia: Laura Calafiore. Proprio lei, la vincitrice dello show “Dal palco alla strada”. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è la fast-painter Laura Calafiore: età e carriera artistica

Laura Calafiore è nata a Roma e ha 41 anni. L’arte è sempre stata la sua passione fin da piccolissima. Ha studiato al liceo artistico e poi ha iniziato a sperimentare con diverse tecniche pittoriche. Ha scoperto un pittore americano su YouTube che pratica il fast-painting: cioè la pittura ad alta velocità. In cosa consiste la tecnica? C’è una quantità di tempo limitato per finire un dipinto, che va da qualche minuto a un paio di ore e l’opera è considerata finita allo scadere del tempo. Questo permette una maggiore espressività e libertà sulla tela. Laura si appassiona a questa tecnica e inizia a lavorarci su, ottenendo un gran successo. Ha partecipato anche a “Tu Si Que Vales” e ha vinto il programma “Dalla strada al palco”, in onda su rai 2 e condotto da Nek.

Successo dopo la vittoria dello show “Dalla strada al palco”

La vittoria dello show ha reso la pittrice e performer molto felice. Le ha permesso di arrivare ad ancora più persone e di far conoscere la sua arte. Ci sono tanti modi di fare fast painting, ad esempio: fast-painting, puzzle-painting o splash painting. Il primo consiste nel disegnare in pochi attimi su di una grande tela rotante. Il secondo è come un puzzle: si dipongono nove tele, tutte diverse, che andranno a formare una composizione unica. L’ultima tecnica consiste un video che viene riprodotto sulla tela, così che il pubblico sia distratto e l’artista possa dipingere in piena libertà. Le tele usate sono sempre molto grandi e quest’arte è caratterizzata dalla performance. L’esibizione della realizzazione è un’opera tanto quanto la tela finale.

Vita privata: dove vive, marito, Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molti dettagli perché è una persona riservata su questi aspetti. Sappiamo soltanto che è fidanzata con un ragazzo di nome Giuseppe, ma non sappiamo se siano sposati oppure no. Quel che è certo è che hanno dato alla luce una figlia di nome Aurora che oggi ha 10 anni. Potete seguirla e vedere le sue opere su Instagram: