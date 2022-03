Laura Chiatti: chi è, età, carriera, chi è il marito, Instagram, film, figli, Marco Bocci, Più forti del destino

Tutto pronto, dopo l’emozionante puntata di ieri, per il classico appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi, Laura Chiatti, una delle protagoniste della fiction ‘Più forti del destino’.

Chi è Laura Chiatti, carriera e serie tv

Laura Chiatti è nata a Castiglione del Lago il 15 luglio del 1982. Inizialmente Laura ha cercato di affermarsi come cantante: ha partecipato nel 1994 anche alla trasmissione Karaoke, condotta da Fiorello. Nel 1996 Laura Chiatti ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager, ma è nel 2000 che ha debuttato come attrice nella soap opera di Rai 3, Un posto al sole. Nel 2004 ha, invece, debuttato al cinema con un ruolo nel film Mai + come prima di Giacomo Campiotti. Da lì un successo dopo l’altro. Nel 2013 ha anche debuttato come conduttrice televisiva nel varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi. Nel 2019, inoltre, Laura Chiatti è stata scelta come testimonial del profumo Forever di Laura Biagiotti.

Chi è il marito, figli e vita privata

Laura Chiatti nel 2006 ha avuto una relazione con Silvio Muccino. Si è poi fidanzata con l’attore Francesco Arca, con il quale ha convissuto a Perugia fino al 2009. Dal 2010 al 2013 ha avuto una storia d’amore con il cestita Davide Lamma.

Nel 2014, invece, Laura Chiatti ha ufficializzato il fidanzamento con l’attore Marco Bocci. La coppia si è sposata il 5 luglio 2014 a Perugia nella Basilica di San Pietro. I due hanno due figli: Enea (nato nel 2015) e Pablo (nato nel 2016).

Curiosità

Nel 2017 Laura Chiatti è entrata nel cast di 1993, serie televisiva incentrata su Tangentopoli.

Laura Chiatti nel 2013 ha partecipato come ospite alla terza serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio. In quell’occasione Laura ha duettato con Al Bano.

Instagram

Laura Chiatti è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale (@laurachiatti82) vanta 1,1 milioni di followers.