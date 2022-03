Laura Comaschi: chi è, età, Instagram, La Pupa e il secchione

Arriva, immancabile, l’appuntamento settimanale con La Pupa e il Secchione, il programma condotto da Barbara D’Urso e in onda il martedì sera su Italia 1. Tra i giudici di questa edizione avremo Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antolella Elia. Intelligenza e bellezza si metteranno in gioco per aggiudicarsi la vittoria, ma chi trionferà? Nell’attesa di scoprirlo conosciamo i concorrenti: tra loro anche Laura Comaschi, ma conosciamola meglio!

Laura Comaschi: chi è, vita privata, altezza

Laura Comaschi è nata a ottobre del 1998 a Pavia. E’ del segno della Bilancia, è alta 1,80 centimetri e quest’anno farà 24 anni. Si sa poco sulla sua vita privata: lavora nell’azienda di famiglia, ama lo shopping, la cioccolata e la palestra. Al momento non risulta che Laura sia fidanzata, ma non ci sono informazioni certe al riguardo. La Pupa e il Secchione è il primo programma a cui partecipa. A proposito del suo “secchione ideale”, Laura ha affermato che vorrebbe una persona solare, luminosa e allegra. Nella sua clip di presentazione ha manifestato di non essere molto preparata per quanto riguarda lo studio. Si è mostrata da subito una ragazza molto “esplosiva”, anzi, “fotonica“. Dalla prima puntata della Pupa e il Secchione è emerso che ha delle discrete doti da ballerina.

Instagram

Laura è molto attiva sui social, specialmente su Instagram dove coltiva una community in crescita: ha circa 9.800 follower. Dopo il programma supererà i 10k? Il suo account ufficiale ha il nome di comaschina.

Leggi anche: Troppa volgarità a La Pupa e il Secchione: interviene Berlusconi

(Foto di instagram)