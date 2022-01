Laura Pasqua, chi è la moglie di Luigi Busà: età, lavoro, figli, vita privata, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Luigi Busà, campione olimpico felicemente sposato con Laura Pasqua. Ma chi è la donna che l’ha stregato?

Laura Pasqua, chi è la moglie di Luigi Busà: età, lavoro, vita privata

Laura Pasqua: è lei la donna che ha conquistato il cuore di Luigi Busà, un karateka, specializzato nel kumite. Disciplina che gli ha regalato il sogno della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, la 37esima collezionata dall’Italia. Laura, proprio come il marito, è siciliana e si conoscono da bambini: “Non c’era molta simpatia tra noi, lei diceva che ero troppo selvaggio, mentre lei per me era la secchiona che non parlava il dialetto” – ha raccontato il campione alla Gazzetta dello Sport. Poi, però, tra di loro tutto cambiato e “dopo una serata in discoteca è scattato il bacio sopra a una vespa, da quel momento siamo diventati una cosa sola”. I due si sono sposati lo scorso 11 settembre a Villa Infinito Mare.

Laura Pasqua: Instagram della moglie di Luigi Busà

Anche Laura, come il marito, è una karateka e ha una laurea in psicologia. Molto seguita su Instagram, dove vanta oltre 7.000 followers.