Lavinia Orefici, chi è: età, lavoro, carriera, vita privata della giornalista, Instagram

Lavinia Orefici è una giornalista professionista molto apprezzata nel nostro Paese, e proprio nella giornata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, sarà ospite nel salotto pomeridiano di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Si rivelerà davanti alle telecamere e ci darà qualche informazione in più sulla sua vita. Ecco chi è Lavinia Orefici, continuate a leggere!

Chi è la giornalista Lavinia Orefici: età, carriera, lavori

Lavinia Orefici, come anticipato ad inizio articolo, è una giornalista professionista italiana. Nasce ad Arona nel 1986, dunque ha 36 anni, e oggi vive nella città di Roma. Oltre alla carriera ”scritta”, la giornalista è un volto ben noto ai fruitori del piccolo schermo, dal momento che Lavinia lavora in televisione dal 2011. Sin dalla sua più tenera età, Lavinia ha sempre coltivato una certa passione per la scrittura, sfociata poi nel desiderio di diventare una grande giornalista. Ora, di fatto, è il suo lavoro e vanta anche un bel seguito di lettori e seguaci alla tv: dopo la morte del padre, Oscar Orefici, noto esperto di Formula 1 e di motori, ha dovuto rimboccarsi le maniche e darsi da fare ancora di più. Lavinia Orefici e suo padre, infatti, avevano un legame molto forte, speciale, e la sua scomparsa nel 2014, non ha mancato di lasciare un profondo vuoto nella sua vita. Une perdita difficile, con la quale ha dovuto fare i conti durante quegli anni difficili. Lavinia, durante la sua formazione, ha studiato Scienze della Comunicazione e Informazione presso la Link Campus University. Già a partire dal 2014 ha iniziato a lavorare a La7 come reporter per il programma DiMartedì. A partire dal 2019, invece, la rete La5 la vuole come giornalista impegnata sui fatti della famiglia inglese. La sua attenzione sarà tutta dirottata su Meghan Markle, Kate Middleton, William e Harry. Tra le tante cose, ha scritto anche il libro Elisabetta II: dalla A alla Z uscito a maggio 2020.

Vita privata e fidanzato

Ad oggi, Lavinia ha 36 anni, ma nulla è trapelato sulla sua vita privata. Sin da sempre è riuscita a tenere grande riserbo sulle sue storie sentimentali. E, di fatto, non sappiamo se sia fidanza o single all’attuale.

Instagram

Un bel seguito anche sui social, in particolare Instagram: vanta ben 5.020 follower.