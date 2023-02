Lazza, chi è la fidanzata Debora Oggioni: età, lavoro, foto e Instagram

Il rapper Lazza è uno dei concorrenti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante milanese salirà sul palco con il brano Cenere e i fan sono in trepidante attesa ormai da tempo. Della carriera del cantante sappiamo molte cose: ma che dire invece della sua vita privata? Lazza è infatti fidanzato con Debora Oggioni e la loro storia sembra più solida che mai. Ma cosa sappiamo su di lei? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo su Debora Oggioni la fidanzata di Lazza

Il vero nome di Lazza è Jacopo Lazzarini, nato a Milano il 22 agosto del 1994. Rapper, musicista e produttore discografico si è fatto strada negli ultimi anni arrivando al successo. Nonostante la sua ‘giovane’ carriera ha già collaborato con diversi artisti come Tedua, Irama, Fred De Palma, Marracash, Jake La Furia, Rondodasosa. Nella vita privata condivide le sue giornate con Debora Oggioni, modella e ballerina professionista. A Milano ha preso parte ad alcune manifestazioni importanti come ad esempio l’EICMA, il salone dedicato alle due ruote che si tiene ogni anno nel capoluogo lombardo, come hostess.

La vita privata di Debora Oggioni

La storia d’amore con Lazza va avanti da tempo. I due stanno insieme infatti dal 2020. Lei è nata nel 1994 proprio come il rapper.

Lazza a Sanremo 2023: chi è, età, carriera, canzoni, fidanzata, Instagram, testo, video e significato di Cenere

Instagram

Dai suoi profili social sappiamo che ama viaggiare. In un post dedicato al fidanzato si legge:

“Grazie a te che stai sempre al mio fianco, che mi hai fatto vincere le mie paure più grandi, che mi hai dato coraggio e forza, che mi comprendi e mi proteggi, che mi ami tanto”

Il suo account Instagram, che ha oltre 100.000 followers, si chiama @debbioggioni e potete trovarlo qui.