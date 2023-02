LDA e Aka7even fidanzati con due sorelle gemelle: chi sono, foto e Instagram

LDA e Aka7even sono diventati cognati. I due cantanti di Amici, infatti, si sono fidanzati rispettivamente con Miriam Galluccio e Francesca Galluccio, note ai più come le Twins Galluccio di TikTok.

Le gemelle fidanzate con LDA e Aka7even

Nel dettaglio il figlio di Gigi D’Alessio è fidanzato con Miriam, mentre l’altro con Francesca. Le due gemelle hanno 21 anni e proprio come i due cantanti, anche loro sono nate a Napoli. Al Festival di Sanremo LDA ha portato una canzone d’amore che lui stesso ha scritto e che ha definito “autobiografica”, ma sarebbe stata scritta prima dell’arrivo nella sua vita di Miriam. “Evito di farmi delle aspettative anche perché temo sempre di restarci male. Mi sto rilassando e sono molto concentrato” – ha dichiarato a SuperGuidaTv – “è una canzone d’amore autobiografica. Ho sentito il bisogno di scriverla una notte e il giorno dopo sono andato in studio e ho scritto di getto la linea melodica. In amore ad oggi ho trovato la mia direzione”.

“LDA? La mia scelta del nome d’arte è stata fatta per togliere il cognome. Fosse stato per me mi sarei chiamato Luca, credimi. Il problema che Luca non era proprio il massimo, non che LDA sia tanto meglio, però almeno è più un nome d’arte. Era per togliere il cognome e per intraprendere una strada tutta mia, però LDA e Luca sono la stessa cosa”. “Mi chiamo Aka7even per i 7 giorni di coma che ho vissuto. E perché all’epoca avevo 7 anni. Collego anche le 7 vite dei gatti. Il 7 è il mio numero e la musica è la mia vita. La musica l’ho sempre vista come una terapia. Soprattutto nel momento del coma, uscito da quell’incubo ho avuto un approccio diverso e ho iniziato a studiare pianoforte e a cantare. Mi sono detto che avrei vissuto di musica. Ho iniziato a scrivere per esigenza ed è nato questo percorso”.

