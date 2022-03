Luca D’Alessio, chi è il rapper LDA di Amici 2021: anni, mamma, Gigi D’Alessio, Instagram, fidanzata e inediti, Quello che fa male

Dopo sfide, esibizioni e gare, finalmente per gli allievi di Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi, è arrivato il momento del Serale, la fase finale della trasmissione ambita e desiderata da tutti. Un percorso lunghissimo, fatto di alti e bassi, ma 18 ragazzi, tra cantanti e ballerini, sono riusciti a ottenere la maglia d’oro. Tra loro anche il cantante LDA, figlio di Gigi D’Alessio e allievo di sempre di Rudy Zerbi.

Chi è LDA: età, genitori

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, è un giovanissimo cantautore, non che il terzogenito di Gigi D’Alessio, padre dal quale ha ereditato la passione per la musica. Ha seguito, infatti, le orme del padre e ha spopolato sul web nel 2017 grazie al singolo ‘Orizzonte’, poi ha partecipato ad Amici, dove ha riscosso giorno dopo giorno notevole successo. Tra non poche polemiche. E’ nato a Napoli nel 2003 dall’amore tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato: è legatissimo ai genitori e ai suoi fratelli, un legame indissolubile. Dopo il successo ottenuto con ‘Orizzonte’ nel 2017, LDA ha scritto e inciso un pezzo originale ‘Resta’, che ottiene tantissimi ascolti e lo fa conoscere. Seppur giovanissimo, ha collaborato al disco rap del padre, Buongiorno e tra i suoi singoli c’è anche ‘Vivimi’.

L’esperienza ad Amici

Da settembre 2021 LDA, che ha scelto di chiamarsi così per far capire che è distante (come stile) dal padre, fa parte della scuola di Amici. Si è sempre distinto per il suo talento, la sua semplicità nella scrittura e a volte, però, ha dovuto fare i conti con le critiche. Come quelle di Anna Pettinelli, che ha sempre accostato Luca al padre, senza vedere molte differenze. Tra i suoi inediti, che sono in vetta alle classifiche, ricordiamo ‘Quello che fa male’, Sai, singolo pubblicato nel novembre 2021 e Scusa, suo terzo inedito. Nella scuola di Amici si è distinto sì per il talento, ma è stato spesso al centro di provvedimenti disciplinari per disordine e pulizia: è stato punito dal maestro Zerbi, ma dopo varie peripezie è riuscito a ottenere la maglia d’oro.

Quello che fa male

Per LDA, il 2022 si è aperto con la certificazione del Disco di Platino per il singolo ‘Quello che fa male’. Una canzone di successo, in alta rotazione anche nelle radio. A fine febbraio, tra l’altro, ha presentato l’inedito ‘Io volevo solo te’.

La famiglia, il rapporto con il papà Gigi D’Alessio

Della vita privata di Luca non sappiamo molto, se non appunto che è nato dall’amore tra Gigi D’Alessio e la sua prima moglie Carmela Barbato. Luca ha due fratelli più grandi, Claudio e Ilaria, e un fratellino più piccolo, Andrea, nato dalla relazione del padre con Anna Tatangelo. Ma non solo. Recentemente ha avuto un nuovo fratello nato dalla storia tra Denise Esposito e Gigi D’Alessio. LDA è legatissimo al padre, con lui ha un rapporto speciale e si sostengono a vicenda.

Chi è la fidanzata

Luca attualmente è single. In passato pare abbia avuto una breve frequentazione con Elena Manuele, poi anche lei concorrente di Amici, eliminata prima del Serale. Per lei, tra l’altro, ha scritto un inedito.

Curiosità

Il cantante preferito di LDA è Justin Bieber e ha sempre raccontato di voler partecipare al Festival di Sanremo. Agli inizi del 2021 ha preso parte a un featuring con Astol e Robledo per la canzone ‘Vediamoci stasera’.

Instagram

Su Instagram potete seguire Luca come @lucadalessio_real