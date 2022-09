Le Donatella, come è morto il papà di Giulia e Silvia Provvedi: chi era, lavoro, moglie, malattia

Dopo il successo di ieri, torna anche di domenica l’appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti Silvia Toffanin, padrona di casa, accoglierà in studio anche Le Donatella, nome d’arte di Giulia e Silvia Provvedi, che si racconteranno a cuore aperto. Dai successi alla pagina più brutta della loro vita: le due, infatti, hanno perso da poco l’amato papà.

Il papà de Le Donatella era malato

Claudio Provvedi. Si chiamava così l’adorato papà de Le Donatella, scomparso qualche giorno fa. Prima il post con poche parole messe nero su bianco, poi le lunghe storie di Silvia e Giulia che hanno deciso di raccontarsi e rivelare dei particolari tragici.

“Nostro padre era malato di cancro, ma stava rispondendo bene alle cure. Non è morto di quello – hanno scritto. È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma”.

Le ‘colpe’ del 118

“Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in un momento per noi così delicato. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa” – hanno scritto Le Donatella, che poi hanno aggiunto di essere un po’ dispiaciute per il comportamento del personale sanitario. “Purtroppo gli stessi ringraziamenti non possiamo farli al personale del 118. Senza entrare nei dettagli, ha trattato male noi e nostro padre, come se fosse un numero, un’incombenza di cui liberarsi velocemente”. E, infine, l’appello a chi si occupa dei malati: “Siate sensibili e pensate sempre che potrebbe succedere a qualcuno di voi”.

Le Donatella, però, sono forti. E lo hanno dimostrato in più occasioni. Silvia e Giulia, infatti, hanno deciso di ritornare al lavoro perché è quello che avrebbe voluto il loro amato papà. Che da tempo combatteva contro un brutto male.