Le Iene 2023, anticipazioni 10 gennaio: ospiti, servizi e inchieste di stasera in tv

Dopo le vacanze e la pausa natalizia è tutto pronto per la prima e imperdibile puntata de le Iene, il programma di Italia 1 che si prepara per una nuova stagione. Lo show, giunto alla sua ventiseiesima stagione, è presentato da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, che sul palco anche stasera saranno accompagnati da due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio, invece, Guè. Ma cosa succederà martedì 10 gennaio 2023? Quali sono i servizi di stasera? Ecco tutte le anticipazioni de le Iene per farsi trovare pronti.

Filippo Roma e l’intervista di Giulio Golia a Gennaro Panzuto a Le Iene

Stasera, martedì 10 gennaio, stando alle anticipazioni andrà in onda il servizio di Filippo Roma, che tornerà a parlare del maxibonus da 5.550 euro per tablet, smartphone e pc destinato ai deputati. Oggi l’inviato farà un resoconto e mostrerà reazioni e dichiarazioni dei parlamentari, quelli coinvolti nella proposta. Giulio Golia, invece, si troverà faccia a faccia con Gennaro Panzuto, detto ‘Terremoto’, 46 anni ed ex reggente del clan Piccirillo nella zona della Torretta, a Chiaia, nonché killer di fiducia del potente clan Licciardi dell’Alleanza di Secondigliano. L’uomo, collaboratore di giustizia fino al 2020, dopo una ventina di anni di carcere, si racconterà e parlerà della sua storia, prendendo posizioni contro la camorra.

L’omicidio di Yara Gambirasio, il reportage dall’India e molto altro

Ma non finisce qui. Antonino Monteleone tornerà sull’omicidio di Yara Gambirasio, mentre Luigi Pelazza sarà alle prese con un presunto truffatore romano accusato da due donne di aver portato via loro grandi somme di denaro. A Le Iene, poi, ci sarà un reportage dall’India e si tornerà a parlare dei danni ambientali e umani che il sistema della moda provoca nel mondo. Stefano Corti, invece, si confronterà con il prof. Giorgio Calabrese sul planet based foot, cibo a base vegetale, e metterà alla prova lo chef Alessandro Borghese.

L’appuntamento con Le Iene, quindi, è per stasera, a partire dalle 21.20 circa su Italia 1. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica.