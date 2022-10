Le Iene, anticipazioni 25 ottobre 2022: servizi di stasera, interviste e ospiti

Come ogni martedì che si rispetti, su Italia 1 l’appuntamento è solo uno. Ed è quello con Le Iene, il programma che vede alla conduzione Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Con loro, sul palco, anche la presenza comica di Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra servizi, attualità, cronaca, scherzi e risate.

Il caso ‘Gubbio’ a Le Iene

Questa sera a Le Iene Michele Cordaro sarà a Gubbio per dare un volto ai protagonisti della nota cena a base di pesce crudo diventata virale sui social. In cui si sentiva parlare di scene apocalittiche per scrivere la presunta intossicazione, che ha colpito decine di clienti. La cittadina umbra è balzata alle cronache e si è aperto un dibattito. Ma cosa è accaduto realmente? Stasera si farà chiarezza!

Tutti i servizi di stasera

E ancora, dopo l’intervista esclusiva dal carcere di Alberto Stasi, Alessandro De Giuseppe torna a parlare del delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi del nostro Paese. Giulio Golia, invece, incontrerà i parenti delle vittime sepolte al cimitero monumentale di Poggioreale, dove non si arrestano i cedimenti strutturali. E dove, dal prossimo 3 novembre, comincerà l’operazione di recupero delle salme.

Chi sono gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata di stasera anche lo scrittore e regista Donato Carrisi.