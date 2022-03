Le Iene, anticipazioni puntata 16 marzo 2022: i servizi, gli ospiti di stasera

Appuntamento con Le Iene stasera, mercoledì 16 marzo 2022, in onda su Italia 1 in prima serata a partire dalle 21.00. Anche questa sera tanti i servizi e i temi affrontati, su tutti l’emergenza del conflitto in Ucraina. Al timone della trasmissione Teo Mammucari e Belen Rodriguez ma anche altri volti noti della tv.

Stasera a Le Iene l’uomo che ha messo una taglia su Putin

Ma cosa ha preparato per i telespettatori la produzione? Si parte con un servizio dell’inviata Alice Martinelli in trasferta negli USA. Il tema è sempre quello del conflitto tra Russia e Ucraina: in questo caso la storia è quella del ricco uomo d’affari russo che ha messo una “taglia” su Vladimir Putin.

Chi è il russo che ha messo la taglia sul presidente della Russia

Si chiama Alex Konanykhin l’uomo che ha deciso di offrire una ricompensa di 1 milione di dollari a «qualsiasi agente di polizia che, adempiendo al proprio dovere costituzionale, arresti Putin come criminale di guerra ai sensi delle leggi russe e internazionali». Per la prima volta l’imprenditore si racconterà ai microfoni di una trasmissione italiana, quella de Le Iene per l’appunto. L’uomo spiegherà le ragioni del suo gesto.

Guerra Ucraina, reportage sulla missione umanitaria

Il tema della guerra legherà gran parte della puntata. Vedremo in particolare il reportage di Ismaele La Vardera che racconterà la nuova missione umanitaria organizzata dalla trasmissione per portare in salvo i cittadini ucraini.

In tantissimi hanno risposto all’appello da ogni parte d’Italia mostrandosi disponibili a partire con le proprie auto per dare accoglienza ai profughi. La carovana partirà da Udine e sarà destinata a Przemysil, cittadina al confine polacco. Cinquanta auto, furgoni e pullman: insieme sono riusciti a portare in Italia circa 300 persone in fuga dalla guerra.

Guerra Ucraina e propaganda, a Le Iene il servizio sull’informazione in Russia

Matteo Viviani si occupa dello stato dell’informazione in Russia. Nel mirino della Iena la propaganda dei media, con un’intervista esclusiva al giornalista d’opposizione ed ex membro della Duma di Stato, Alexander Nezvorov. I russi stanno capendo realmente quanto sta accadendo in Ucraina? E’ questa la domanda alla quale il servizio cercherà di rispondere. Nel servizio anche le dichiarazioni di alcuni ragazzi moscoviti che raccontano il “silenzio” sui social network, alcuni tra i quali sarebbero infatti stati oscurati dal Cremlino per impedire, secondo la leadership russa, la diffusione di fake news.

Gli altri servizi sulla guerra

Il tema del conflitto in corso ritornerà anche nel servizio di Luigi Pelazza partito alla volta di Kiev per portare giubbotti antiproiettili ai civili che si stanno arruolando per difendere la loro patria. E alla luce del fatto che la guerra in Ucraina potrebbe rappresentare un punto di svolta nell’interpretazione del fenomeno immigrazione, Giulio Golia intervisterà Andrea Costa, Presidente di “Baobab Experience”, la comunità con sede a Roma che opera nella tutela delle persone migranti.

Nel servizio cinque storie raccontate direttamente dai protagonisti che, con enorme difficoltà e solo dopo anni, sono riuscite a raggiungere l’Europa e mettersi in salvo. Come Keita, scappato dalla guerra civile in Mali, o Usman, che, minacciato di morte dai talebani è stato respinto otto volte prima di riuscire ad ottenere asilo. E ancora, Roberta Rei risponde a una richiesta d’aiuto di una donna i cui genitori anziani erano rimasti bloccati in Ucraina. Dopo un viaggio durato più di 20 ore, i due riescono a ricongiungersi con la figlia, a Forlì dove vive da anni.

Gli ospiti di stasera, intervista a Pierfrancesco Favino

Come detto non mancheranno gli ospiti in trasmissione che affiancheranno così la coppia Mammucari-Rodriguez. Con loro sul palco ci saranno infatti anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio Giorgio Pasotti, Tananai e Cecilia Rodriguez. Protagonista dell’intervista singola sarà invece l’attore Pierfrancesco Favino.

