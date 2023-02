Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni ultima puntata: trama episodio di domenica 12 febbraio 2023

Dopo settimane dal debutto, tra un successo e l’altro, la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco sta per concludersi. E domenica prossimo, il 12 febbraio, all’indomani della finale del Festival di Sanremo, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata della fiction, che vede tra i protagonisti l’attrice Luisa Ranieri. Tra omicidi, gialli da risolvere, la morte del padre avvolta nel mistero e l’amore che regna nella serie tv. Ma cosa succederà nell’ultimo appuntamento? Ecco tutte le anticipazioni e come finirà (occhio agli spoiler!)

Anticipazioni ultima puntata Lolita Lobosco 2

Stando alle anticipazioni nell’ultimo episodio, dal titolo ‘Ultimo atto‘, Lolita si troverà a fare i conti con giorni difficili. Prima la rottura con il compagno Danilo, poi il senso di sconfitta per non essere venuta a capo dell’omicidio di suo padre. A questo, però, si aggiungerà un omicidio in un teatro di periferia. Lei, insieme ai suoi collaboratori Forte ed Esposito, si metterà alla ricerca di indizi sulla morte di un attore assassinato sul palcoscenico a colpi di forbici da sartoria. Tra attrici invidiose, produttori truffati e amanti tradite. Forte, intanto, verrà promosso e questo porterà la gioia a casa con Porzia, mentre una notizia inaspettata rallegrerà Lello e Caterina, che convoleranno a nozze. Lolita, al fianco di Angelo, sembrerà ritrovare la spensieratezza, ma la verità sulla morte del padre si svelerà davanti ai suoi occhi. E sarà inaspettata!

Cosa è successo nella penultima puntata di domenica 5 febbraio

Ma vi siete persi la penultima puntata di domenica 5 febbraio e non sapete cosa è successo? Ecco la risposta. Lolita Lobosco ha indagato sulla morte di una giovane donna, presto identificata come una delle ballerine di un locale notturno: è stata seviziata e uccisa alla periferia di Bari. Lolita, grazie alla prodigiosa memoria di Forte, riesce a risalire ad un vecchio omicidio che ha caratteristiche analoghe a quello attuale e scopre con sorpresa che, all’epoca, fu la sua amica Marietta a condurre le indagini come PM, senza però riuscire a dare un volto al feroce assassino. Rischiando la vita in prima persona, la vicequestore riuscirà finalmente a risolvere il mistero. Dopo aver litigato, Lolita e Danilo hanno l’occasione di confrontarsi dal vivo e parlarsi a cuore aperto.