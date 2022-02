Lea- Un nuovo giorno, anticipazioni prima puntata 8 febbraio 2022: trama episodi, cast e quante puntate sono

Manca davvero poco al debutto di una nuova serie tv di Rai 1. Stiamo parlando di Lea-Un nuovo giorno, che prenderà il via proprio stasera, martedì 8 febbraio, in prima serata: dopo Doc nelle tue mani, che sta riscuotendo un enorme successo, anche questa fiction è ambientata in ospedale ed è un medical drama. Ma cosa succederà nella prima puntata?

Lea-Un nuovo giorno: anticipazioni prima puntata 8 febbraio 2022

Lea Un nuovo Giorno è un medical drama ed è incentrato su un tema molto delicato: il lutto perinatale. La protagonista è Lea Castelli, un’infermiera pediatrica che dopo il divorzio da Marco, suo marito, torna a vivere a Ferrara. La loro separazione è avvenuta dopo la perdita del figlio, morto all’ottavo mese di gravidanza: Lea torna a lavorare in ospedale, incontra Arturo, un musicista rock e padre single di una bimba che viene ricoverata nel suo reparto, ma dovrà fare i conti anche con il ritorno del marito.

Lea-Un nuovo giorno: quante puntate sono e dove vedere le repliche

Lea- Un Nuovo Giorno prenderà il via stasera, martedì 8 febbraio, ed è composta da 4 puntate, quindi salvo cambiamenti del palinsesto finirà il 1 marzo. Nel cast: Anna Valle (nei panni della protagonista), Giorgio Pasotti, Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi, Mehmet Gunsur.