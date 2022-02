Lea-Un Nuovo Giorno, anticipazioni seconda puntata 15 febbraio 2022: trama episodi, cast e repliche

Dopo il debutto e il successo della prima puntata, martedì prossimo, il 15 febbraio, tornerà su Rai 1 Lea Un nuovo Giorno, la serie che vede come protagonisti gli attori Anna Valle e Giorgio Pasotti. Si tratta di un medical drama, che sta appassionando già milioni di telespettatori: ma cosa succederà nei prossimi episodi?

Lea Un Nuovo Giorno, anticipazioni seconda puntata 15 febbraio 2022

Nei primi due episodi della prima puntata, Lea cerca di aiutare una bimba, che si salverà dal soffocamento grazie a Marco, suo ex marito, che sta per diventare il nuovo primario di pediatria. Ma non solo. Lea si prenderà anche cura di Koljia, un bimbo russo adottato da una coppia di Ferrara, e Mattia, un piccolo con una grave patologia. Nel terzo episodio, che andrà in onda martedì prossimo, si avvicina il compleanno di Martina e Arturo, spinto dalla dottoressa, racconta alla figlia tutta la verità. Intanto, Marco e Lea dovranno occuparsi di Aurora, una ragazza di 16 anni che ha partorito. Nel secondo e imperdibile episodio, in reparto arriva Viola, un bimba di 13 anni con una grave malattia congenita ai reni, che convincerà Koljia a scappare dall’ospedale.

Lea Un Nuovo Giorno: cast, quante puntate sono e dove vedere le repliche

Lea- Un Nuovo Giorno è composta da 4 puntate, quindi salvo cambiamenti del palinsesto finirà il 1 marzo. Nel cast: Anna Valle (nei panni della protagonista), Giorgio Pasotti, Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi, Mehmet Gunsur. Tutte le repliche sono disponibili sul portale Rai Play.