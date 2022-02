Lea-Un nuovo giorno, anticipazioni terza puntata 22 febbraio 2022: trama episodi, cast, repliche e streaming, quante puntate sono

Ha debuttato diverse settimane fa, ma Lea-Un nuovo giorno, serie tv di Rai 1, sta già riscuotendo un enorme successo e le vicende dell’infermiera e del suo ex marito stanno appassionando milioni di telespettatori. Questa sera, martedì 22 febbraio, andrà in onda la terza puntata con altri imperdibili episodi: ma cosa succederà? Ci saranno colpi di scena?

Lea-Un nuovo giorno, anticipazioni 22 febbraio 2022: trama episodi

Nel primo episodio dal titolo ‘La Casa dei ricordi’, l’avvocato informa Lea che la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima del divorzio ha trovato degli acquirenti, ma Margo si rifiuta di venderla. In ospedale, invece, arriva Matteo, che ha 16 anni ed è una promessa del nuoto ed è lì per una bronchite in rapido peggioramento. Intanto, Lea ha intenzione di organizzare una festa per i pazienti, durante la quale le condizioni del ragazzo peggiorano: Marco interviene per salvargli la vita, Lea torna nella casa di campagna e qui viene raggiunta dall’ex. I due sono molto vicini e la donna capisce che neanche lei vuole vendere: tra di loro si riaccenderà la passione?

Nel secondo episodio ‘Come eravamo’, Pietro ribadisce a Michela il suo interesse per lei: i due trascorrono una notte di passione, che porta la giovane infermiera ad arrivare il ritardo al lavoro e ad essere licenziale. Michela dice a Pietro che non devono vedersi in più. Intanto, una donna incinta si sente male in un negozio e viene soccorsa da Lea: il neonato nasce e viene ricoverato nel reparto, il piccolo si chiama Gabriele. E’ lo stesso nome che Lea e Marco avrebbero voluto dare al loro bambino. Marco propone a Lea di chiedere insieme l’affidamento di Koljia, ma intanto viene scoperta una massa tumorale nella gamba del bimbo e il dottore si vede costretto ad amputarla. Lea confessa ad Arturo di provare sentimenti per l’ex marito e lui le chiede di uscire dalla sua vita e da quella di Martina. Una notte con Marco sancisce la ritrovata unione, ma Lea sta per dargli una notizia che potrebbe sconvolgere tutto.

Lea-Un nuovo giorno: cast e quante puntate sono

Nel cast: Anna Valle, Giorgio Pasotti, Mehmet Gunsur, Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi, Manuela Ventura, Marina Crialesi, Rausy Giangarèmì, Gaia Insegna, Francesco Meoni, David Sebasti, Jerry Mastrodomenico, Sergio Pierattini, Sebastiano Amodeo, Rosa Barbolini, Cloe Gunsur. Lea- Un Nuovo Giorno è composta da 4 puntate, quindi salvo cambiamenti del palinsesto finirà il 1 marzo, ma ricordiamo che tutti gli episodi sono disponibili in replica sul portale Rai Play.