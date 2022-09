Lele Spedicato: chi è, altezza, carriera, malattia, Instagram, figli e moglie dell’ospite di Verissimo

Lele Spedicato, il famoso chitarrista dei Negramaro, sarà ospite di Verissimo insieme alla moglie Clio Evans.

Questo pomeriggio la coppia sarà intervistata da Silvia Toffanin nel celebre salotto di Canale 5.

Tanti gli argomenti che saranno affrontati, dalla musica, all’amore, alla malattia che aveva colpito il musicista proprio il 17 settembre di 4 anni fa.

Ma intanto conosciamo meglio Lele.

Biografia, famiglia, moglie e figli

Emanuele (Lele) Spedicato è nato il 26 ottobre del 1980 a Veglie, in provincia di Lecce.

Dal 1999 fa parte del gruppo musicale dei Negramaro, dove suona la chitarra.

Dal 2017 è sposato con la bellissima Clio Evans, sua inseparabile compagna di vita e madre dei suoi due figli.

Il primogenito, un bel maschietto di nome Ianko è nato a novembre del 2018, proprio mentre Lele stava affrontando un periodo di riabilitazione dopo essere stato colpito da un ictus.

La secondogenita, invece, è nata il 29 marzo di quest’anno (2022) ed è una splendida femminuccia di nome Diana.

La malattia

Il 17 settembre del 2018 il chitarrista è stato colpito da un ictus. Lele si trovava nella sua casa in puglia quanto improvvisamente ha avvertito un forte malessere e una fitta alla testa ed è caduto a terra. Spedicato è stato portato in ospedale dove è stato ricoverato in rianimazione. Lì i medici gli hanno diagnosticato una emorragia cerebrale. Per diversi mesi c’è stata tanta preoccupazione per le sue condizioni di salute. Ora però il chitarrista sta benissimo e si è ripreso completamente. La malattia ormai è solo un (brutto) ricordo lontano. Il chitarrista ha ripreso in mano la sua vita, tornando a dedicarsi alla musica e alla sua famiglia.

Instagram

Lele Spedicato è attivo non solo sul palco, ma anche sui social. Il suo profilo ufficiale Instagram “MR_Lele_Official” conta oltre 36 mila followers.