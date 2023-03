Lelio Luttazzi, chi è la figlia Donatella: età, lavoro

Ci siamo, tutto pronto per una nuova, imperdibile e frizzante puntata di Oggi è un altro giorno! Ricordiamo che il programma di Serena Bortone va in onda su Rai 2 a partire dalle 14. L’amata e solare conduttrice anche questo pomeriggio è pronta a regalare ai propri telespettatori un momento di gioia e relax! Numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche Rosanna Luttazzi, moglie dello showman Lelio. I due si sono conosciuti nel 1976 e dal loro amore è nata una figlia: Donatella, cosa sappiamo di lei? Conosciamola meglio!

Chi è Donatella, la figlia di Lelio Luttazzi

Donatella Luttazzi è la figlia di Lelio Luttazzi e Rossana Moretti. I due si conobbero casualmente nel 1976 e dal loro amore nacque poi Donatella. Quest’ultima nel 2005 scrisse un libro dal titolo: ‘L’unico papà che ho. Cosa si prova ad avere un padre famoso, appassionato di jazz e assente’. Ricordiamo che l’uomo è spirato nel 2010 nella sua casa di Trieste, aveva 87 anni e a rivelarsi fatali delle complicazioni dovute ad una malattia che da tempo lo aveva colto. Nel libro, Donatella tratteggia un emozionante ricordo dal padre, facendo riferimento in particolare al suo ecclettismo: ‘Mio padre non era solo un bravo musicista, con grande sensibilità jazzistica, e grande uomo di spettacolo. Ma era anche un grande umorista. Il problema era il suo ecclettismo, se di problema si può parlare, e soprattutto un certo “divismo” che univa però a una grande semplicità di fondo e addirittura forse ad un carattere schivo’. Nessun rimprovero da parte sua, come poi aggiunge: ‘Non ho rimproveri da fargli: bisogna imparare ad essere indulgenti con i propri genitori: anche se è giusto tentare di farli crescere’.

Il primo incontro con Rossana Luttazzi

Il primo incontro con la donna che poi sarebbe diventata sua moglie, Rosanna Luttazzi, avvenne in modo casuale. A ricordarlo è la stessa Rosanna che afferma: ‘ ‘Io lavoravo al giornale, ci siamo conosciuti a casa di un’amica giornalista, io ero molto più giovane di lui ma abbiamo deciso che saremmo stati insieme e lo siamo stati per 36 anni, ci siamo sposati ed è stata una favola. Il nostro amore nacque un po’ per caso a questa cena da una mia collega, molto semplicemente devo dire’. Un incontro, il loro, che alla fine si è rivelato prezioso e duraturo nel tempo.