Lelio Luttazzi, chi è la moglie Rossana Luttazzi: età, lavoro, documentario

Numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche Rossana Luttazzi, moglie di Lelio. Cosa sappiamo di lei? Conosciamola meglio!

Chi è Rossana Luttazzi e il primo incontro con il marito

Rossana Luttazzi è nata nel 1951 ed ha 72 anni. Moglie di Lelio Luttazzi, i due si sono conosciuti nel 1976. Dal loro amore è poi nata una figlia: Donatella. Quando si incontrarono per la prima volta, tra i due sbocciò quello che può essere definito un vero e proprio colpo di fulmine come fu la stessa Rossana a raccontare nel corso di un’intervista rilasciata a ‘S’è fatta notte’: ‘Io lavoravo al giornale, ci siamo conosciuti a casa di un’amica giornalista, io ero molto più giovane di lui ma abbiamo deciso che saremmo stati insieme e lo siamo stati per 36 anni, ci siamo sposati ed è stata una favola. Il nostro amore nacque un po’ per caso a questa cena da una mia collega, molto semplicemente devo dire’.

Il documentario Souvenir D’Italie

È stato presentato nel 2022 il documentario ‘Souvenir D’Italie’ di Giorgio Vassalli e, in questa circostanza, Rossana non ha ha nascosto né l’emozione né la soddisfazione presenti dietro il progetto che è stato coprodotto da Rai documentari con MAD Entertainment e la collaborazione delle Teche Rai. Il documentario è stato presentata in occasione alla Festa di Roma. Va ricordato che ad un certo punto della propria carriera Lelio Luttazzi venne coinvolto in quello che il giudice Santino Mirabella definì ‘l’orrore giudiziario’. L’appellativo fa riferimento all’arresto nel 1970 di Luttazzi e Walter Chiari con l’accusa di uso e spaccio di stupefacenti. Dopo 27 giorni di carcere a Regina Coeli Luttazzi fu rilasciato e prosciolto completamente.