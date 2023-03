Lelio Luttazzi: chi era, età, carriera, canzoni, moglie, figli, come è morto

È stato un musicista, ma anche un attore, un direttore di orchestra e un pianista, oltre che conduttore televisivo e regista. Lelio Luttazzi è stato un grande personaggio del mondo dello spettacolo italiano morto ormai 13 anni fa. Una lunga carriera quella di Luttazzi che andiamo a conoscere più da vicino.

Chi era Lelio Luttazzi

Lelio Luttazzi è nato a Prosecco, Triste, il 27 aprile del 1923. La sua passione per la musica nasce grazie alla cura e all’interessamento che il parroco del suo paese, don Crisman, gli instilla. Lo segue e gli insegna a suonare il pianoforte. Frequenta il liceo, dove incontra uno dei suoi amici più cari, il nipote di Italo Svevo. Si iscrive alla facoltà di Legge di Triste, ma durante la Seconda Guerra Mondiale lavora a Radio Trieste, Forse questa è l’occasione in cui scopre la sua vera passione: la musica, e inizia a comporre canzoni.

Al concerto di Ernesto Bonino al Teatro Politeama gli viene chiesto di esibirsi insieme al suo gruppo e, questa occasione segna un cambiamento sostanziale nella sua vita perché Bonino gli chiede di scrivere una canzone per lui. “Il giovanotto matto”, che Luttazzi incide nello stesso anno, diventa un successo clamoroso.

Il matrimonio e la nascita della figlia Donatella

Sposa nel 1943 Magda Prendini. Da questa unione nasce Donatella. Ma il matrimonio finirà nel 1963. Intanto prosegue il suo impegno professionale. Continua a ottenere successi grazie alle sue canzoni. Tra le altre: nel 1956 la versione italiana della sua canzone “You’ll say to-morrow” , “Souvenir d’Italie”, poi sarà autore delle colonne sonore dei film di Totò il Principe De Curtis: da “Totò, lascia o raddoppia?”; a “Totò, Peppino e la malafemmina”, “Peppino, le modelle e chella là”; e “Gambe d’oro” e di altri capolavori della storia del cinema italiano come “Venezia, la luna e tu” di Dino Risi e “Risate di gioia” di Mario Monicelli, negli stessi anni compie il suo debutto televisivo come direttore d’orchestra nel varietà “Musica in vacanza”, a fianco di Gorni Kramer, Alberto Bonucci, Paolo Ferrari e Adriana Serra.

L’arresto con Walter Chiari

Il vero e proprio successo arriva nel 1967 con la trasmissione radiofonica “Hit parade“. Ma la sua carriera si ferma quando viene arrestato con Walter Chiari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Sarà un’esperienza che lo segnerà al punto da decidere di apparire sempre meno pubblicamente. L’ultima apparizione risale al 2009 quando accompagna Arisa al festival di Sanremo. È morto a 87 anni per una neuropatia.