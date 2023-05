Lello Arena: chi è, età, carriera, oggi, l’annunciazione, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con Da noi a ruota libera in onda su Rai 1. Il programma condotto da Francesca Fialdini che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, tutti con una storia emozionante da raccontare. Tra i tanti che entreranno in studio c’è anche Lello Arena: ma conosciamolo meglio!

Lello Arena: chi è, età, carriera, libro, Troisi

Lello Arena, all’anagrafe Raffaele Arena, é nato a Napoli il 1 novembre 1953 e ha 69 anni. Si trasferì, all’età di dodici anni, da Napoli a San Giorgio a Cremano. L’incontro con l’amico Massimo Troisi fu a tredici anni, durante uno spettacolo teatrale nel teatro parrocchiale della Chiesa di Sant’Anna. Arena dedicò anima e corpo al teatro, spinto soprattutto dall’amico Troisi. Nel 1981 Massimo Troisi lo chiamò ad interpretare il personaggio di Lello, l’amico invadente del protagonista Gaetano (interpretato dallo stesso Troisi), nel film di grande successo di pubblico e critica, Ricomincio da tre (1981). L’anno successivo è protagonista assoluto del film di Lodovico Gasparini No grazie, il caffè mi rende nervoso. L’8 luglio 2009 ricevette il premio alla carriera Massimo Troisi. Nel 2018, trent’anni dopo il suo primo film, dirige gli Arteteca nel film Finalmente sposi.

Vita privata: moglie, figli

Nel 2006 si è sposato con Francesca Taviani, figlia del regista Vittorio Taviani. Lei è una bravissima attrice e violoncellista di gran successo. La coppia ha avuto un figlio nel 2003: Leonardo, che oggi ha 20 anni. Da un precedente matrimonio ha avuto la prima figlia Valentina. Lei si è laureata nel 2007 al DAMS di Bologna e attualmente è una regista di video, cortometraggi e documentari indipendenti.

L’annunciazione, i premi e Instagram

L’attore ha fatto parte del trio comico più noto nella storia del cabaret italiano insieme a Massimo Troisi e Enzo Decaro. Il nome del trio era “I Saraceni”, poi rinominato “La smorfia”. Alcuni dei loro sketch sono rimasti nell’immaginario collettivo ancora oggi. Un esempio è quello de “L’annunciazione”, in cui Lello Arena entra in scena nei panni dell’arcangelo Gabriele e urla “Annunciaziò, annunciaziò”. Largamente riconosciuto, nel 2009 ha ricevuto il premio alla Carriera Massimo Troisi. Potete seguire Lello Arena su Instagram: con il suo profilo vanta ben oltre 12 mila followers e condivide molti scatti della sua carriera.