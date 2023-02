Come è morto Massimo Troisi: malattia e trapianto

Massimo Troisi, il ”comico dei sentimenti”, il ”Pulcinella senza maschera”, proprio ieri avrebbe compiuto 70 anni. Un nome che è rimasto impresso non solamente all’interno della cultura partenopea, di cui è stato massimo esponente teatrale e cinematografico, ma che ha fatto il giro di tutto il mondo.

Massimo Troisi, il Pulcinella senza maschera

Il grande comico era nato a San Giorgio a Cremano, 19 febbraio 1953, ed è morto nel 1994 per un attacco cardiaco, nella città di Roma, dopo l’ennesimo episodio di febbre reumatica. Erano gli anni in cui si era dedicato anima e corpo al suo ultimo capolavoro, Il Postino. Durante quelle faticose riprese, le sue condizioni di salute peggiorarono giorno dopo giorno, al punto da costringerlo a farsi sostituire da una controfigura nelle scene più faticose e pesanti. In una intervista, lui stesso dimostrò la tenacia e la volontà di portare a termine quel grande lavoro, dichiarando: ”Questo film lo voglio fare con il mio cuore”.

Stravolgere le regole del Teatro

Troisi ha davvero fatto la storia del teatro italiano e partenopeo, così come quella del cinema. La sua era una tecnica nuova, originale, in grado di spazzare via in un sol colpo tutte le sovrastrutture e le ideologie cristallizzate del teatro classico. Molte delle sue scene erano completamente improvvisate, come la commedia dell’arte, un solo canovaccio, una linea narrativa da seguire, e poi via con l’estro e la creatività. Massimo Troisi entrò come una forza divampante e rigenerativa all’interno di un sistema già assodato, e ne riuscì a stravolgere completamente tutte le sue componenti più rigorose, rifiutandone tutte le sue regole, convito dell’assoluta corrispondenza tra un certo tipo di linguaggio e il potere.

La religione, tema ricorrente nei suoi lavori

Tra i grandi temi che attraversano come un filo rosso tutta la sua opera, c’è sicuramente quello della religione. I suoi stessi esordi traggono spunto proprio dalla vita parrocchiale, nella quale si riverberavano tutti i problemi più scabrosi della società di allora, come di oggi. L’attore comico, in occasione di una intervista, aveva detto: ”Penso che la religione, così come la famiglia, sia un potere difficile con cui convivere, un potere modificante. Mi accorgo che parlare di religione come miracolo, come Lourdes, è una mia costante. C’è in quasi tutte le cose che ho fatto, anche quando questo argomento non era calcolato. Perché ho sempre sentito la religione come un fatto strano, esagerato”.

Come è morto Massimo Troisi

L’ultimo film con cui Massimo Troisi ci ha lasciato è stato il Postino. Di fatto, l’attore morì poco dopo aver terminato le riprese per quel lavoro. La causa della sua morte è stata individuata in un violento attacco cardiaco, a sua volta innescato da una severa febbre reumatica, di cui l’attore soffriva sin da bambino a causa di una degenerazione della valvola mitrale molto grave. Gli amici e i conoscenti stretti di Massimo Troisi raccontano sempre come questo problema non gli abbia mai impedito di vivere la sua vita intensamente, con qualche attimo di quella proverbiale, e sana, pigrizia che tutti abbiamo imparato a conoscere.