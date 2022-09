Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid stanno insieme? Lui le fa la corte e infrange la ‘regola’ dei 25 anni

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid stanno insieme? L’attore non avrebbe alcuna intenzione di restare single. Nonostante la recente separazione dalla storica fidanzata Camila Morrone, DiCaprio sarebbe già tornato sulla piazza. Gli ultimi rumor parlano di un suo avvicinamento alla modella Hadid.

La frequentazione con Gigi Hadid

Le voci sul presunto flirt DiCaprio Hadid vanno avanti da settimane, ma finora i due non hanno ufficializzato nulla. Us Weekly sostiene che la modella non avrebbe alcun interesse nei confronti dell’attore, pur essendosi di recente incontrati durante un evento a Chateau Marmont.

“Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora”, ha rivelato una fonte, mentre People assicura che DiCaprio e Gigi Hadid stiano uscendo insieme a New York, dove la modella vive con la figlia Khai. “Si stanno conoscendo”, racconta un insider a People. “Leo sta decisamente inseguendo Gigi”.

La fine della storia con Camila Morrone

La rottura con Camila Morrone è recente e la scelta di tornare single da parte di DiCaprio ha aperto la pista a numerosi meme, ma anche a una riflessione: non è mai stato al fianco di una donna al di sopra dei 25 anni. nch. Dalla stessa Morrone a Gisele Bundchen, Bar Refaeli e Blake Lively. Nessuna di loro aveva superato i 25 anni, nel periodo in cui frequentava l’attore.

Forse con Gigi Hadid il premio Oscar è pronto a fare uno strappo alla regola?